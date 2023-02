Per Carnevale si lanciano tartufi Tutti con le mani in alto per afferrarli

Non coriandoli, stelle filanti e caramelle come da tradizione del Carnevale italiano ma tartufi gratis, chili e chili della varietà della stagione: il tartufo nero pregiato di Acqualagna. Con La Fiera del tartufo nero pregiato giunta alla 38° edizione, promossa dal Comune di Acqualagna e dalla Pro Loco, si è aperto domenica 19 febbraio anche il Carnevale al tartufo: l’unico al mondo dove si lanciano tartufi. Solo Acqualagna, distretto economico più importante della regione Marche, poteva idearlo per ricompensare i suoi amati estimatori che ad ogni stagione dell’anno raggiungono la cittadina marchigiana per acquistare e degustare il tartufo più buono senza badare a spese…. A Carnevale, invece, quando tutto è permesso, i tartufi si regalano, anzi si lanciano in aria!!! Sono stati migliaia coloro che hanno raggiunto piazza Mattei per l’atteso momento del lancio profumato. Tutti con il naso all’insù per accaparrarsi il pregiato fungo, tanto amato in cucina per la sua grande versatilità e ottimo su antipasti e primi di carne e pesce. Sono stati il sindaco Luca Lisi e la sua giunta insieme al presidente della Pro Loco Mario Conti a dispensare tartufi al pubblico entusiasta e con l’acquolina in bocca. Il tartufo nero pregiato è una della quattro varietà che crescono ad Acqualagna e, diversamente dal tartufo bianco, ha un prezzo più accessibile così da poterlo gustare in quantità su diverse portate.