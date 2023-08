"Per colpa di buche e frane stradali ho rischiato una morte terribile"

Si considera un miracolato e ora vuol raccontare la sua storia. Perché "debbo ringraziare alcune persone e segnalare alcune criticità". Cominciamo dall’inizio, dal 31 gennaio scorso quando Gianni Tibaldi, 65 enne di Sassocorvaro con la propria auto finì in un precipizio profondo una quarantina di metri.

"Erano circa le 17,30 – racconta Tibaldi – stavo percorrendo la strada che collega Valle di Teva, frazione di Monte Cerignone e Bronzo frazione di Sassocorvaro, accanto al fiume Teva. Mi recavo nel laboratorio per il mio lavoro di Tecnico Ortopedico".

Cosa accadde?

"Improvvisamente una frana e il ghiaccio mi hanno fatto sbandare; con la strada piena di buche e priva di guardrail sono finito in un burrone profondo una quarantina di metri. Dopo essermi capacitato di essere vivo, ma sofferente, sono riuscito ad uscire dal finestrino dell’auto tentando di raggiungere delle luci che avevo visto in lontananza, ma, non sono riuscito ad attraversare il roveto".

Una situazione drammatica.

"Nel guadare il fiume mi sono bagnato e ho perso le scarpe, e lì nel roveto sono rimasto tutta la notte per 15 lunghissime ore. Chiedevo aiuto, ma nessuno mi sentiva. Era notte, buio, la temperatura era abbondantemente sotto lo zero; mi hanno detto poi che era -7 gradi. Ormai ero in ipotermia, avevo perso il cellulare che tuttavia non avrei potuto usare per chiedere aiuto non essendoci in quella zona il segnale. Verso le 7,30 del mattino due persone, una donna e un uomo, per fortuna con il finestrino dell’auto aperto, hanno sentito le mie invocazioni di aiuto e sono scattati i soccorsi. Non finirò mai di ringraziarli, a loro devo la vita, così come ai Vigili del Fuoco di Macerata Feltria, persone di grande professionalità".

Cosa è accaduto poi?

"Sono stato portato all’ospedale Torrette di Ancona, volevano amputare le gambe data l’entità dell’ipotermia, però hanno veramente fatto un miracolo e non c’è stato bisogno. Grazie anche a loro, dai medici al personale infermieristico, dotati anche di grande umanità. Ora mi sto riprendendo anche se avverto ancora un po’ di instabilità in posizione deambulatorio".

Come si sente?

"E’ stata un’esperienza che mi ha segnato, ma che mi ha dato nuova energia per riprendere il mio lavoro e il mio onesto e umile aiuto a favore dei bisognosi del martoriato Burundi". Il dottor Tibaldi, come già scritto in passato su queste pagine, è un volontario in Africa ogni volta che riesce ad andarci.

"Voglio sottolineare – dice – che è ora di sistemare la strada dove ho avuto l’incidente, perché con il mio è il quinto. Una persona qualche anno fa è morta ed è anche ora di dare copertura al segnale telefonico in quella zona".

Il dottor Gianni Tibaldi è da anni in prima linea al servizio dei deboli. Laureato Tecnico Ortopedico ed Ernista nel Triennio 1980-’83 all’Istituto Politecnico Biosanitario “A. Fleming“ di Roma, appena potrà farà le valige e volerà in Burundi (Bujumbura H) dove cercherà di portare la sua esperienza lavorativa a gente amputata e malata. Lo farà coordinato da una squadra di esperti capitanati dal capo missione dottor Piero Petricca. "Ormai la mia professione è dedicata alle persone meno fortunate e tanto bisognose di cure – spiega – ho lavorato per trent’anni nei laboratori di Cagli, Sassocorvaro e in altri centri, ma poi mi sono dedicato al volontariato nel Kossovo, Egitto, Marocco, Albania e Burundi". La sua storia faccia riflettere chi amministra: si sistemino le strade e si diffonda il segnala della rete telfonica: siamo nel 2023, non agli inizi del Novecento.

Amedeo Pisciolini