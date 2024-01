Per diventare bravi cittadini ora potrete affidarvi all’Ateneo

L’Università di Urbino amplia l’offerta per i propri iscritti e, alle tradizionali attività per formarli in quanto studenti, affiancherà ora dei corsi per farli crescere come cittadini. Dal secondo semestre dell’anno accademico in svolgimento, l’Ateneo farà partire dei corsi per le competenze trasversali, gratuiti e liberi, che, se superati, daranno diritto a delle certificazioni.

"L’idea è di perfezionare le attitudini della persona e del cittadino, accanto al far acquisire loro competenze didattiche tramite le lezioni – spiega il professor Giovanni Boccia Artieri, prorettore alla Didattica –. Saranno corsi brevi, con sei-otto sedute che dureranno circa un’ora ciascuna, e toccheremo argomenti come la sostenibilità, il parlare di fronte a un pubblico, l’etica legata ai social media, come evitare l’hate speech (discorsi d’odio e intolleranza contro le minoranze), i valori della Costituzione, il riconoscere le fake news, etc. Tratteremo anche il primo soccorso. Superando questi corsi, si riceveranno degli “open badge“, attestati virtuali che certificheranno di aver acquisito tali competenze e funzioneranno sulla blockchain, cioè saranno di proprietà di chi lo ha affrontato e associabili solo a lui o lei, da scaricare e presentare dove si vuole, dai curriculum ai social network. Saranno non obbligatori e li potranno frequentare tutti gli studenti, indipendentemente dal docente o Dipartimento che li attiverà. Con essi, ognuno di loro si potrà creare un curriculum fatto di competenze trasversali, o soft skills, abilità in cui si mette in gioco anche la persona".

Per iscriversi ai corsi si passerà tramite una nuova piattaforma: "Stiamo aprendo un sito chiamato okuniurb, dove ok sta per “open knowledge“, su cui si potranno vedere quelli disponibili e selezionare quelli a cui partecipare – spiega il prorettore –. Ci sarà anche altro, per esempio inseriremo i Mooc che l’Ateneo offre (corsi gratuiti fatti interamente online, per un numero massiccio di persone). Molte delle attività saranno fatte via web, mentre alcune si faranno dal vivo. Sarà comunque un’opportunità in più, offerta gratuitamente a tutti i nostri studenti, per acquisire competenze certificate da affiancare alla laurea".

Nicola Petricca