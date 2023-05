Per due rotatorie finite, ce n’è un’altra in partenza

Rotatorie Codma e Rosciano, completati i lavori, mentre si è aperto ieri mattina il cantiere per la rotatoria di Fenile. Il sindaco Massimo Seri e l’assessore Barbara Brunori ieri hanno inaugurato le due rotatorie del costo di 500mila euro. La più grande, con un diametro di 50 metri, nell’intersezione tra via Campanella e la strada del cimitero di Rosciano-Bellocchi, mentre la seconda, del diametro di 25 metri, all’ingresso del quartiere di Rosciano. "C’è stata una rivisitazione del progetto – ha fatto presente Brunori – per accogliere le nuove esigenze della nautica e di tutto quello che ruota attorno al trasporto dei mezzi pesanti". Questo tratto viario, è stato teatro di numerosi incidenti, alcuni dei quali anche mortali e infatti il sindaco Seri sottolinea come le due rotatorie "diano un risposta importante sotto il profilo della sicurezza". Oltre alle rotatorie è stato realizzato anche un percorso ciclo-pedonale insieme all’illuminazione a led.

Per quanto riguarda Fenile, la rotatoria ampia 31 metri sarà costruita all’altezza del distributore, dove attualmente c’è il bivio per la strada provinciale di Carignano. Per non incidere sulle attività commerciali, i lavori sono stati suddivisi in tre fasi riducendo al massimo i disagi per la viabilità. Solo nella terza ed ultima fase sarà previsto il senso unico alternato sulla strada provinciale.