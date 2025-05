Per gestire il consiglio comunale servirà davvero un ingegnere

Il consigliere che succederà al dimissionario Lino Mechelli sullo scranno più alto dell’assise comunale sarà – a meno di sorprese – Roberto Cioppi. La voce circola da qualche giorno e i ben informati la danno per certa: la maggioranza, composta dai quindici consiglieri di Liberi per Cambiare, dai tre del Centrodestra, uno del misto più lo stesso Mechelli, avrebbe fatto convergenza sul suo nome dopo una riflessione nemmeno troppo lunga.

I candidati papabili per ricoprire tale ruolo, che necessita di una certa esperienza unita all’aver polso e ad un certo tempo libero da poter trascorrere tra le pratiche e i contatti che l’incarico richiede, non erano molti. Tra i nomi che oltre a Cioppi erano circolati nei giorni scorsi, tutti all’interno delle file di Liberi per Cambiare, c’erano l’ex assessore Giuseppina Maffei, che aveva dalla sua una esperienza in giunta e una stima abbastanza trasversale, Carla Biccari, esponente di Canavaccio nota per anni di impegno in Pro Loco, e il capogruppo Andrea Pazzaglia. Pare che però tutti e tre, per vari motivi lavorativi o personali, abbiano declinato l’offerta.

Roberto Cioppi dunque avrebbe sia trovato l’accordo dei colleghi di maggioranza che offerto la disponibilità ad assumere l’incarico. Anche la sua è una lunga esperienza, che inizia non tra le file della politica attiva ma come “esperto esterno“. Entrato in giunta col primo insediamento di Maurizio Gambini, da ingegnere qual è, gli era stato affidato l’incarico di assessore all’urbanistica. Divenuto nella seconda parte del mandato anche vicesindaco, vanta poi una serie di esperienze in giunta, anche nel Gambini bis, che comprendono le deleghe al turismo e all’Unesco. Classe 1959, libero professionista, negli ultimi anni Cioppi tra le altre cose è stato molto attivo nella promozione di un turismo gastronomico per Urbino. Ora lo attenderanno invece altre tavole, quelle lunghe e affollate della sala Serpieri, in un clima che non è mai stato così foriero di proteste, toni alti e accuse tra maggioranza e opposizione. Noto per il suo stile pacato, la sfida sarà mediare tra le due anime incandescenti del consiglio comunale.

gio. vol.