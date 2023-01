Per Giorgia Righi giornata speciale allo Stadio dei Marmi di Roma

Si è svolta venerdì scorso allo Stadio dei Marmi di Roma una riuscita manifestazione a favore di Giorgia Righi, di Gallo di Petrano, disabile. Si sono affrontate in una amichevole di calcio la Nazionale Italiana Calcio Olimpionici e la PolSoccer, costituita da appartenenti alla Polizia di Stato. Tanto il pubblico presente sugli spalti. Attimi di commozione del Presidente della Nico, Italo Lapenna al momento della sua presentazione e quando Giorgia ha ricevuto moltissimi doni di alcuni olimpionici come Mascarenhas, Cammarelle, Battistelli, e Mariani e della PolSoccer. Il Presidente dell’Associazione Nazionale Italiana Calcio Olimpionici (Nico) Italo Lapenna ci ha tenuto in modo particolare a ringraziare l’apecchiese Veronica Sansuini commissaria delle pari opportunità della regione Marche per la tenacia ed abnegazione giornaliera. Tantissimi i medagliati olimpici, convocati dal presidente Italo Lapenna su richiesta del Commissario tecnico Bruno Giordano e da Vincenzo Maenza, lottatore pluricampione olimpico (Medaglia d’Oro a Los Angeles ’84 e Seul ’88 e argento a Barcellona ’92, nella lotta greco-romana), tra cui: Luigi Mastrangelo, Stefano Battistelli, Loris Stecca, Stefano Pantano, Felice Mariani, Daigoro Timoncini, Stefano Maniscalco, Bruno Mascarenhas, Marco Scimia, Carlo Molfetta, Roberto Cammarelle, Andrea Minguzzi, Luca Massaccesi, Rubern Burano, Antonio Di Natale,Andrea Lo Cicero, Daniele Masala, Loris Stecca, Valerio Lapenna, mister d’eccezione Bruno Giordano. In campo anche i campioni del passato: Giuseppe Giannini, Ubaldo Righetti, Massimo Piscedda. Presentatori dell’evento Francesca Manzini e Fabrizio Pacifici, che insieme a Claudio Voice hanno intrettenuto il pubblico per oltre 3 ore. Il grande mago delle bolle Stefano Tocchio ha intrattenuto i bambini con i giochi di bolle.

