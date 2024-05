Per Giulio Lonzi l’onorificenza dell’Ordine al Merito Il presidente Mattarella conferisce a Giulio Lonzi l'Ordine al Merito per il suo impegno umanitario, incluso il supporto alle popolazioni terremotate e l'iniziativa per l'Ucraina. Lonzi testimonia l'orrore vissuto dai civili colpiti dalla guerra.