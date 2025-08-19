"Per gli animali morti allertate subito il Cras"

"In caso di ritrovamento di animali selvatici, feriti o morti, soprattutto se lungo le strade, invito tutti a chiamare il Cras, l’unico ente autorizzato a preparare e gestire tali situazioni". A lanciare l’appello è Pierluigi Ferraro, attivista politico locale da anni nel M5S, a partire da un episodio che gli è capitato ieri. Attorno alle 7, appena uscito di casa in zona Trasanni, Ferraro si è imbattuto in quella che sembrava – e poi si è rivelata essere – la carcassa di un animale. Avvicinatosi con prudenza, si è accorto che fosse un tasso adulto, ormai morto, e usando un paio di guanti l’ha spostato dal centro al ciglio della carreggiata "visto che rappresentava un serio pericolo, soprattutto per i motociclisti", chiamando poi il Centro recupero animali selvatici.

"Il ritrovamento di animali selvatici, feriti o morti, è un evento purtroppo non raro nelle nostre zone, ecco perché approfitto di questo episodio per lanciare un appello – dice –. In casi simili è fondamentale allertare il Cras locale, che in provincia ha sede proprio a Urbino, in una struttura attrezzata e autorizzata, che svolge nel territorio un’importante attività di soccorso, cura e riabilitazione di animali selvatici oltre al recupero di quelli morti. Hanno le competenze necessarie per un recupero sicuro e conforme alle norme vigenti. Invito a segnalare tempestivamente il ritrovamento, fornendo un punto di riferimento preciso: la collaborazione è essenziale per la sicurezza pubblica e per la corretta gestione del patrimonio faunistico del territorio".

n. p.