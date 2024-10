Per gli Under 19 Bologna è ancora indigesta

Si confermano ostiche le bolognesi per la Vuelle TeamSystem under 19, che come successo con la Virtus Bologna nella prima giornata, è costretta a cedere alla distanza contro San Lazzaro, l’altra squadra bolognese. Sul campo di San Lazzaro di Savena, la formazione di Luminati approccia nel modo migliore la gara, lottando contro un’ottima formazione e chiudendo il primo quarto in vantaggio (20-21). Il fattore casa si fa sentire però nel secondo periodo, dove i locali allungano, tenendo la Vuele a soli 12 punti segnati nel quarto e andando all’intervallo in vantaggio 40-33. Il terzo quarto che finoa aveva regalato grandi soddisfazioni ai biancorossi non funziona: Pesaro non riesce a ricucire il primo allungo bolognese e finisce anche in doppia cifra di svantaggio, prima di crollare nell’ultimo periodo (77-60) segnando solo 9 punti. Non bastano i 23 punti del solito Giovanni Sablich, accompagnato in doppia cifra dal solo Cornis con 13. In under 17 eccellenza la Vuelle scende in campo stasera contro Montegranaro; nell’attesa, lunedì sera ha debuttato anche nel campionato regionale under 19, giocato con l’obiettivo di dare minuti a chi gioca meno in un campionato contro ragazzi più grandi. Senza problemi il primo incontro, vinto a Baia Flaminia 119-42 contro la Vadese trascinata dai 34 punti combinati della coppia Pegoli-Virgili. Ma un’altra pesarese, il Bramante, fa tre su tre e si piazza in testa alla classifica under 17 eccellenza. I biancoblu sbancano il campo della Vigor Matelica 72-86 dopo un tempo supplementare, giocando un overtime perfetto, con 17 punti segnati e solo 3 subiti, trovando in Campagnoli (15 punti) il miglior marcatore. Non sbloccano il proprio record stagionale invece i Proca Gators, che cadono 41-83 contro Porto Sant’Elpidio in una partita mai in discussione sin dal primo quarto (14-26), e rimangono a zero vittorie in stagione. In under 15 (foto) invece è la Victoria Libertas ad ottenere una bella vittoria sul campo di Porto Sant’Elpidio, trionfando 57-75 grazie ad un super primo tempo e una gestione nei secondi venti minuti trascinata dai 27 punti di Bedini.

Leonardo Selvatici