Per gli urbinati un rito da 164 anni: da oggi festa al colle dei Cappuccini

Da una festa all’altra: dopo quella del duca e prima di quella dell’aquilone, tocca alla Festa dei Cappuccini. La manifestazione più longeva della città, che da tempo ha raccolto il testimone della tradizionale Passeggiata al Colle dei Cappuccini, si svolgerà da stasera a lunedì 18. L’evento nacque 164 anni fa come modo per trascorrere qualche giornata in compagnia degli urbinati che si avevano scelto di ritirarsi sul colle (oggi, per altro, sede dell’omonimo collegio universitario) per passare la propria vecchiaia.

I cittadini portavano agli ospiti della Casa di ricovero cibo e allegria, arrivando lì al termine di una passeggiata. Da anni, quell’antica usanza è diventata una festa, che stavolta partirà nel giorno di Ferragosto, in cui sarà garantito anche il pranzo. E proprio un pranzo sarà la novità principale di quest’anno: quello che si svolgerà domenica 17, a menu fisso e su prenotazione.

Il costo sarà di 20 euro e si potrà riservare un posto chiamando uno di questi numeri: 328 9137113 (Roberto), 340 3523586 (Serenella), 339 1261131 (Rita) o 349 4676108 (Peppe). Ad allietare le serate con musica da balli ci saranno Mirco e Simona, oggi, l’orchestra Alessandro Mangani, domani, i Terza idea, domenica, e la Massimo Gentilini Band, lunedì.

Quattro serate frizzanti e dinamiche, precedute da incursioni musicali e poetiche, all’insegna di allegria e tradizione. Come sempre, a organizzare la festa sarà la Società del soldo: "Si tratta di un ente morale con origini attestate dalla metà dell’800, risultando, perciò, il più antico sodalizio di Urbino – spiega il presidente, Roberto Burani –. Fondata con la prerogativa di mutuo soccorso per i bisognosi e soprattutto per gli anziani poveri e ammalati, negli ultimi anni si è caratterizzata per la tutela in genere della terza età, con iniziative indirizzate alla organizzazione del tempo libero degli anziani (gite sociali e momenti di convivialità e donazioni anonime a famiglie urbinati in difficoltà). Tutto questo viene proposto dal Consiglio direttivo dell’associazione, sempre più impegnato nella gestione dell’associazione, nell’individuazione di iniziative benefiche rivolte alla terza età e alle famiglie urbinati in difficoltà e a offrire ogni anno una festa più briosa e coinvolgente. Perciò ci aspettiamo di vedere tanti urbinati e turisti, da oggi al 18 agosto, sul prato del Colle dei Cappuccini".

Nicola Petricca