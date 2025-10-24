Per i ragazzi ora c’è uno spazio grazie al “Blitz“

Apre domani un nuovo spazio tutto dedicato ai giovani: si chiama Blitz e si trova a pochi passi dalla piazza. Ma il taglio del nastro, previsto domani alle 17, arriva dopo un lungo percorso: "L’amministrazione – spiega l’assessore alle politiche giovanili Elisabetta Foschi – aveva pensato inizialmente di adibire la ludoteca/centro giovani attivo in via del Popolo anche alla fascia d’età adolescenziale, ma lo spazio non si è rivelato sufficiente. Serviva uno spazio che fosse luogo di confronto e ascolto, e non solo ludico. In sinergia con l’ambito sociale si erano reperite anche le risorse umane ed economiche, ma non c’era il locale. Qualche mese fa dunque abbiamo trovato un ex esercizio commerciale all’inizio di via Cesare Battisti, di proprietà del Legato Albani, che lo ha concesso in comodato".

Già da luglio, dopo alcune sistemazioni, il locale ha iniziato le attività grazie alle educatrici già operanti in via del Popolo, una volta la settimana, affidando ai giovani stessi la decisione di come attrezzarlo e che attività organizzare, fino alla scelta del nome Blitz: "Significa che sono liberi di venire, andare e tornare quando vogliono, facendo dei blitz che li arricchiscono socialmente e li fanno crescere in modo sano – spiega Elena Pazzaglia coordinatrice dell’ambito territoriale sociale 4 –; ora con le educatrici della Cooperativa Labirinto apriremo lo spazio Blitz tre pomeriggi a settimana: mercoledì, giovedì e sabato dalle 15,30 alle 18,30".

L’accesso sarà libero per tutti i giovani dai 14 ai 25 anni circa, e al progetto collabora fattivamente anche l’Ast, servizio dipendenze: "Avevamo già un progetto che seguiva i giovani – dice Marco Zazzeroni dell’Ast – ma ora trasferiremo le attività in questo spazio".

Aggiunge l’educatrice dell’Ast Giulia Piciotti: "Facciamo attività di vario tipo in cui i ragazzi, al momento circa una decina, sono protagonisti e possono essere loro stessi. Tra le attività, varie sono musicali e artistiche, infatti domani apriremo con una mostra della studentessa dell’accademia Ekia, con poesie e un dj set di Gotero. È uno spazio molto informale, con divanetti, una play station nuova, schermi, giochi da tavolo, un piccolo studio di registrazione per musica e podcast e altri accessori utili. Insomma chiunque trova strumenti per le proprie passioni".

Chiude Foschi: "Auspico che sarà molto frequentato, e anticipo che in via Giro del Cassero è quasi ultimato un altro spazio di 200 metri quadri che avrà anch’esso destinazione d’uso per i giovani, un tema su cui tra l’altro c’è una grande collaborazione anche con l’opposizione e specialmente con i consiglieri più giovani".

Giovanni Volponi