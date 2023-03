"Per i ritardi del Comune ci perdiamo 180mila euro"

"Il nostro Comune deve fare conti con una penalizzazione di oltre 180mila euro, sotto forma di accantonamento obbligatorio, per non aver pagato le fatture entro i 30 giorni previsti". Lo evidenziano i consiglieri dello schieramento di minoranza ‘Condividiamo’ Sauro Marcucci (capogruppo), Cinzia Malvoni, Giacomo Pucci e Matteo Zenobi, che chiariscono: "Questi 180mila euro non si potranno spendere almeno sino alla fine del 2024. Così risulta dalla delibera approvata dalla giunta e pubblicata nel sito web del Comune. La penalizzazione nasce dal fatto che non sono state pagate entro i 30 giorni fatture per un ammontare di oltre 530mila euro. Nel 2018, per tutelare le imprese, è stata infatti approvata una legge che obbliga gli enti pubblici, e dunque i comuni, a pagare entro 30 giorni le fatture dei lavori e delle forniture. E per chi non adempie lo Stato impone un accantonamento obbligatorio di sicurezza di una percentuale calcolata sulle spese correnti, che nel caso di Terre Roveresche è risultata superiore ai 180mila euro".

"Il problema è che per accantonare questa somma il Comune dovrà tagliare le spese correnti, per cui si prospetta una stretta dei servizi, dei contributi alle associazioni e delle agevolazioni per i cittadini. Un danno notevole al quale speriamo non si aggiunga anche la richiesta delle ditte per interessi e penali". "Abbiamo anche scoperto – aggiungono – che dall’elenco di 534mila euro di debiti pagati oltre 30 giorni, spiccano due fatture per una somma di più di 400mila euro emesse dalla ditta che sta costruendo il Polo 0-6 anni di Piagge. Questo debito è relativo, quindi, all’appalto dato da Sebastianelli in qualità di commissario straordinario per l’edilizia scolastica. La scelta di smantellare gli uffici operata da Sebastianelli provoca errori, ritardi e inadempienze con ricadute negative su tutti i cittadini".

s.fr.