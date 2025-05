"Per i somministrati il futuro è a termine"

Lavori sempre più intermittenti, in somministrazione e che possono durare anche solo qualche mese – spiega Andrea Orazi di Nidil, categoria che rappresenta i lavoratori atipici e somministrati - non permettono di avere una retribuzione adeguata e quindi non è garantita nemmeno la possibilità di prendere un prestito, una fidejussione o un mutuo per acquistare una casa, se non c’è qualcuno che firma. E quando una azienda va in crisi, i somministrati sono i primi ad essere mandati a casa. La nostra categoria rappresenta anche figure come riders e coloro chi lavora per e-shop come Everly e che portano la spesa a casa. Lavoratori fragili, con redditi minimi cui si sommano anche problemi di sicurezza sul lavoro.