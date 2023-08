Per il 2024 l’ipotesi del... Var

Dopo le polemiche legate alla contrada di Vismara – che è stata accusata di falsa partenza e penalizzata dai giudici che hanno poi decretato finalista l’Arzilla –, spunta l’ipotesi di introdurre una sorta di Var (come nel calcio, per intenderci) dalla prossima edizione, quindi la possibilità di visionare dei filmati per prendere decisioni. Una possibilità che potrebbe scongiurare ciò che è successo domenica; con l’abbandono della contrada bianco viola dal fossato tra gli applausi degli avversari, per la decisione ‘ingiusta’ presa dai giudici. Ma ancora nulla di ufficiale. "Si dicono sempre tante cose a caldo, si è parlato anche di questo. Faremo una riunione a settembre per apportare delle migliorie, faremo votare alle contrade anche questa nuova possibile introduzione del Var – spiega Stefano Esposto, tra gli organizzatori della manifestazione –. Se passa la maggioranza, lo metteremo".