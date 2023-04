Per il 25 aprile sfilano anche gli insulti Manca Fd’I, ma loro: "Assenti giustificati"

FANO

di Tiziana Petrelli

La bandiera della pace, il tricolore, le note di ‘Bella ciao’ da una parte. L’odore dei fumogeni rossi e i coretti contro le più alte cariche dello Stato dall’altro. Un paio di "vaffa" hanno anticipato le celebrazioni del 25 aprile nella città della Fortuna. Uno era rivolto al presidente del Senato La Russa e un altro al primo ministro Meloni, entrambi pronunciati dai ragazzi dei centri sociali fanesi che hanno partecipato al tradizionale corteo organizzato dall’amministrazione comunale per la festa della Liberazione. "Mi dispiace che ancora il Paese è diviso in questa giornata - il commento del sindaco Massimo Seri -, che invece appartiene a tutti a prescindere dalle appartenenze, perché la libertà e la democrazia sono di tutti. Essere qua ha un significato, non solo simbolico: ci aiuta a capire cosa significa vivere in un Paese democratico e libero".

Mancavano un sacco di volti noti della città quest’anno per il 78° anniversario della Liberazione, meno partecipato del solito a causa del lungo ponte che ha portato fuori città molti fanesi. Rispetto al passato nessun onorevole in carica è stato presente alla manifestazione cittadina ed anche i politici regionali non si sono visti, fatta eccezione per la consigliera pentastellata Marta Ruggeri. Ma è stata l’assenza dei consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Tarsi e Pierpaoli a fare più rumore in città, vista le ultime polemiche nazionali che hanno coinvolto il presidente La Russa che ha dichiarato che "L’antifascismo non è nella Costituzione". "Spero che siano assenze dovute ad impegni - ha sottolineato il sindaco Seri - perché tutti ci riconosciamo in quel 25 aprile. E chi è assente oggi per altri motivi sbaglia".

"Purtroppo io non ho potuto partecipare per gravi motivi familiari - smorza la polemica la coordinatrice di FdI Fano Loretta Manocchi, dall’ospedale dove il suocero è ricoverato in gravi condizioni - e da Facebook vedo che i nostri due consiglieri comunali sono fuori città, in vacanza. Ma alle celebrazioni c’erano altri militanti di FdI, tipo Andrea Presenza, che magari non sono ancora noti al sindaco. Noi non abbiamo mai mancato le celebrazioni della Liberazione".

Tra le centinaia di persone che si sono ritrovate ieri mattina in comune per marciare insieme verso i monumenti della Resistenza e dei Caduti, c’era anche il partigiano Giacomo Serrani, 100 anni compiuti il 13 dicembre scorso, che la Resistenza l’ha combattuta davvero. "Ero un liceale quando son partito militare per fare il corso di allievo ufficiale – racconta l’uomo, originario di Jesi ma da 65 anni fanese d’adozione –. Mi hanno sbattuto sopra Trieste, al confine con la Jugoslavia, dove c’erano i partigiani. Dovevamo appoggiare certi reparti fascisti che facevano i rastrellamenti. Due o tre volte negli stradini del Carso siamo stati bloccati e attaccati dai partigiani, ma per fortuna abbiamo avuto solo qualche ferito. Poi mi hanno mandato a Pisa dove ho preso la pleurite e sono stato ricoverato all’ospedale militare, dove scaldando il termometro ho finto di avere la febbre finché non sono scappato, ben sapendo che rischiavo la fucilazione (per diserzione, ndr). Da quel momento sono entrato nella Resistenza, formando il gruppo ‘Brigata Vallesina’ a Jesi dove abbiamo sabotato i tedeschi fino al 20 luglio che sono arrivati gli alleati, qui invece ad agosto".