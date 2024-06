Per il centrocampo avviata trattativa per Antonio David

La Vis è pronta a battere il secondo colpo dopo Luca Paganini. E tutto fa pensare che possa essere Ousmane Niang, nonostante la concorrenza. Il centrocampista ex Fermana, classe 2002, di proprietà della Pro Vercelli, è nel mirino anche di altre squadre, fra cui club di B come Catanzaro e Juve Stabia, ma la società biancorossa, forte anche degli ottimi rapporti con il procuratore del giocatore Francesco Ducci (FK Sport Management), conta di spuntarla. Niang sarebbe il profilo ideale, per età e caratteristiche, per il reparto di mezzo vissino, dove bisogna abbinare la gamba alla qualità. Un altro colpo è necessario per la fascia sinistra di centrocampo. Anche qui il profilo è stato individuato ed il lavoro di convincimento è stato avviato: si tratta di Antonio David, ravennate, classe 2004, prodotto del florido vivaio del Cesena. Su David, 16 presenze (6 da titolare) e 3 assist nella trionfale stagione trascorsa in maglia bianconera, hanno messo gli occhi anche Juve e Atalanta, fra le altre, ma è evidente che la Vis offrirebbe al ragazzo un ruolo da protagonista sul campo, l’ideale dopo la stagione di apprendistato con il Cavalluccio. Un’intesa di massima è stata raggiunta con l’agente, lo stesso di Francesco Nicastro. Sulla corsia destra invece Stellone può dirsi soddisfatto perché la coppia è già formata: il vice di Paganini sarà Lorenzo Da Pozzo, per il quale è stato concordato il rinnovo del prestito col Venezia. Lavori in corso per la difesa, a partire dal portiere. Il nome del prescelto è noto: Filippo Rinaldi, classe 2002, reduce da una stagione sfortunata ma intensa con l’Olbia, tutta giocata da titolare. Il Parma, titolare del cartellino, è in cerca della società adatta per valorizzarlo e la Vis spera di chiudere a breve l’affare. Se andrà in porto, Rinaldi avrà per vice Gabriele Fortin, classe 2003, 2 presenze la scorsa stagione alle spalle di Filippo Neri e Polverino.

Le prossime ore potrebbero essere decisive per l’ingaggio del difensore centrale Davide Bove, classe ’98, ex Crotone, Novara e Avellino, che diverrebbe un punto fermo della difesa di Stellone. Un reparto per il quale sono state individuate anche le figure under: Lorenzo Busato, 2004, capitano della Primavera del Venezia che ha già esordito in B; e Luigi Palomba, 2003, altro ex Olbia e di proprietà del Cagliari. A questo punto, considerando la consistenza numerica del reparto, dove già figurano Tonucci, Zagnoni, Ceccacci, Gian Marco Neri e il rientrante Zoia, non è da escludere un’uscita.

Se tutto andrà per il meglio, la rosa vissina sarà pronta per il ritiro di Cingoli, in un’estate che fa registrare un evento clamoroso, a tutto merito del presidente di Lega Marani: zero ricorsi, unica esclusa l’Ancona a vantaggio dell’ingresso del Milan, che dovrebbe finire nel girone meridionale. Cosicché gli organici dei tre raggruppamenti, ha fatto sapere il presidente, saranno pronti entro la fine del mese, con largo anticipo. Nel girone B, oltre al Campobasso, finirà anche una squadra del nord; le indiziate sono Legnago, Union Clodiense e Pergolettese.