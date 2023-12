Per il Comune un bilancio da 45 milioni

Quasi 45 milioni di euro complessivi, di cui la metà dedicata a investimenti e spese pluriennali, compresi 8,5 milioni per progetti Pnrr. Si presenta così il bilancio di previsione del Comune di Urbino per il 2024, che sarà esplorato oggi in Consiglio comunale, nell’ambito del voto sul bilancio 2024-26.

"Sarà l’ultimo del nostro mandato e l’abbiamo voluto approvare entro dicembre, nonostante la possibilità di farlo a posteriori, con alcune deroghe – spiega l’assessore Giuseppina Maffei –. Tuttavia, avremmo dovuto motivarlo e, essendo l’anno conclusivo di quest’amministrazione, se l’avessimo posticipato saremmo entrati in gestione provvisoria per i primi mesi del 2024, in cui avremmo potuto solo pagare utenze e stipendi. Per completarlo entro fine dicembre, siamo dovuti partire a ottobre e, ovviamente, in quel momento lo stato di avanzamento dei progetti Pnrr non era ancora definito come lo è oggi. Perciò, a gennaio faremo una variazione per portarci in pari con i conti, rispetto alla loro attuazione, ma intanto, grazie al fatto che presenteremo il bilancio già ora, potremo riavviare sin da inizio anno tutti i cantieri. Questo è importante".

A oggi, i progetti Pnrr in programma o attivi sono 18 e assorbiranno 43 milioni di euro, spalmati sulle annualità 2023-26. "È un bilancio nel bilancio – commenta Maffei –. Alcuni sono partiti, altri lo faranno e il Comune sta potenziando il personale per seguirli. Gli 8,5 milioni dedicati nel 2024 rientreranno nei 22 milioni della parte in conto capitale del bilancio, per investimenti e spese pluriennali. Tra questi, ci sarà l’accensione di un mutuo da 1,5 milioni per cofinanziare l’efficientamento energetico dell’Istituto comprensivo Volponi, altro intervento Pnrr".

Anche per il prossimo anno, l’assessore Maffei parla di "equilibri rispettati. Il bilancio è previsionale e dovremmo essere in linea con il 2023, poi ci saranno le variazioni in corsa. La componente corrente è di 23 milioni di euro, che scenderà a 22 sia nel 2025, sia nel 2026. Le entrate più sostanziose arriveranno da imposte e tasse, per 12,3 milioni (comprensivi degli oltre 2 milioni dal Fondo di solidarietà statale), poi ci saranno contributi da Stato, Regione, etc. per 4,8 milioni, un milione per la gestione dei servizi e uno per le sanzioni, 4,9 milioni per la gestione di beni e 470mila euro per alcuni rimborsi. Sulle uscite peseranno: acquisto di beni e servizi per 12,8 milioni, redditi da lavoro dipendente per 5 milioni, energia elettrica e riscaldamento per 1,2 milioni (cifre simili al 2023), trasferimenti correnti per 1,4 milioni, interessi passivi per 617mila euro e altre spese per 1,8 milioni (inclusi 1,24 milioni per il fondo crediti di dubbia esigibilità)".

Tra le altre delibere propedeutiche all’approvazione del bilancio ci saranno anche l’aggiornamento della nota economica del Documento unico di programmazione 2024-26 e la conferma di aliquota e detrazioni Imu e addizionale comunale Irpef: "Rimarranno invariate – dice Maffei –. L’ultima rivisitazione dell’Imu risale al 2015, quando il Governo eliminò la Tasi, mentre l’addizionale Irpef resta allo 0,8%, come dal 2012 a questa parte, ed è confermata l’esenzione per redditi entro gli 8000 euro".

Nicola Petricca