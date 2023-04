"Per il deposito di 32 biciclette 130mila euro"

"Centotrentamila euro per dare ricovero a 32 biciclette, invece di 75. Ho paura che l’elefante abbia partorito un topolino".

E’ stato il commento della consigliera Giulia Marchionni (Prima c’è Pesaro), espresso ieri alla fine della commissione che preannuncia la variazione di bilancio di venerdì 28 aprile in Consiglio comunale per mettere a terra il deposito attrezzato e all’avanguardia previsto in prossimità della stazione ferroviaria, nell’edificio sotto il cavalcaferrovia De Sabbata. Il locale che servirà ai pendolari per depositare al sicuro la propria bici o per prenderla dopo aver parcheggiato l’auto nelle aree di sosta presenti ospiterà anche un meccanico bici e un luogo ristoro. "Anche io avrei preferito maggiore spazio per le bici – osserva Emanuele Gambini, collega di Marchionni –. Ma sono contento perché è comunque un servizio utile che mancava in città. Potrà essere ampliato".

s.v.r.