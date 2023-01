Per il Festival della polifonia mezzo secolo da festeggiare

E’ la storia di una grande impresa avviata mezzo secolo fa, quella che si celebrerà quest’anno in occasione del 50° anniversario del festival della polifonia nato a Fano. Per questo il Coro Polifonico Malatestiano che porta avanti la tradizione, ha deciso di organizzare più eventi lungo tutto il corso dell’anno. "L’Incontro Internazionale Polifonico Città di Fano è nato nel 1974 dalla passione di alcuni coristi fondatori del Coro Polifonico Malatestiano e ha fatto conoscere a centinaia di cori italiani ed esteri, la città di Fano e la regione Marche - hanno sottolineato il presidente Giuseppe Franchini e il direttore artistico Lorenzo Donati -. Da sempre Fano ha rappresentato un ‘incontro’ di persone, esperienze culturali, idee e soprattutto voci".

Quest’anno la manifestazione ha un doppio intento: proporsi, come sempre, con tanti appuntamenti musicali e formativi (da domenica 27 agosto a domenica 10 settembre), ma anche abbracciare la città di Fano con la musica corale in altri periodi dell’anno, collaborando con le altre manifestazioni. E così gli eventi cominceranno già a partire da febbraio con un concerto che si inserisce nelle iniziative del Carnevale: lunedì 20 febbraio alle 21 al Gonfalone il "Festino nella sera del giovedì grasso avanti cena" (Venezia, 1608), l’opera più nota del compositore Adriano Banchieri fra quelle appartenenti al genere della commedia madrigalesca. Ad interpretarla un quintetto vocale, l’Ensemble Coraux di Saint-Vincent. Martedì 7 marzo alla Basilica di San Paterniano arriva invece il Sankt Annæ Youth Choir di Copenhagen, un coro misto giovanile formato da 65 ragazzini. E poi l’appuntamento, inserito nella rassegna della Cappella Musicale del Duomo di Fano, di sabato 1 aprile in duomo mentre la novità assoluta sarà la realizzazione, l’11 giugno, di un concorso nazionale di canto corale.

ti.pe.