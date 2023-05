Per il Giro d’Italia una mostra sul vento

Domenica al civico 101 di corso Garibaldi alle 17 si inaugura una mostra collettiva curata da Andreina De Tomassi e Pippo Cosenza. Il luogo è la nuova Galleria Elettra e la mostra si intitola “Vai col vento!“, accompagnata da un contributo di Andrea Baffoni e una conferenza Elvio Moretti.

Spiega la De Tomassi: "“Buon vento!“ si dice ai velisti e ai ciclisti, messaggio augurale per volare felici. Quel turbinio invisibile, pulviscolo imprendibile, come lo è spesso la creazione artistica, quell’ànemos, animo, soffio divino che genera la vita. È questa la sfida: raffigurare il dio Eolo, con qualsiasi tecnica, che sia vento di libertà o di rivolta, folle come lo scirocco, gelido come la tramontana, brezza marina o tempesta. Hanno accettato la sfida uno scultore e ventisei artiste e artisti, tra le Marche e l’Umbria. Lo scultore collocherà la sua interpretazione del vento all’ingresso ovest di Fossombrone, a via Pergamino, gli altri esporranno alla Galleria Elettra. È anche un omaggio al glorioso Giro d’Italia, che volerà in città lungo la Flaminia il 13".

La scultura di Antonio Sorace, alta più di 3 metri, sarà posta all’entrata ovest di Fossombrone, simbolo e memoria cittadina dell’evento ciclistico. Si tratta di un’enorme ruota che gira col vento. A parte Sorace, gli altri artisti presenti in questa collettiva sono: Niccolò Amadori, Angela Balducci, Lauretta Barcaroli, Pietra Barrasso, Angelisa Bertoloni, Lamberto Caravita, Ornella Cosenza, Pippo Cosenza, Leonarda Faggi, Vera Garofalo, Valfrido Gazzetti, Arnhild Kart, Antonia Leonardi, Emilio Leonardi, Giuliano Mammoli, Donatella Marinucci, Luigi Marzo, Salvatore Monaco, Carlo Paci, Simonetta Panzironi, Cecilia Piersigilli, Achille Quadrini, Andrea Silicati, Antonio Sorace, Cinzia Soverchia, Maria Virseda; extra: Saro Di Bartolo.

a. b.