Per il maestro Noris Borgogelli un podio sempre più internazionale

di Claudio Salvi

Noris Borgogelli, violista, direttore d’orchestra, artista a tutto tondo, ha ottenuto un prestigioso riconoscimento all’International Ferenc Fricsay Conducting Competition a Szeged (Ungheria), premio riservato a direttori d’orchestra.

Borgogelli sul podio, seppure sul gradino più basso; un terzo premio che vale quanto un Oscar…

"Sicuramente un bel riconoscimento, anche perché il primo premio non è stato assegnato (cosa non rara), di conseguenza il secondo e il terzo hanno un valore speciale".

Come funziona il premio?

"I premi consistono in concerti con diverse orchestre in Europa; per il terzo premio è previsto solo un concerto. I candidati avevano una lista di brani da scegliere per ogni prova. Dopo la prima eliminatoria (un centinaio i candidati) superata con la Sinfonia da Il barbiere di Siviglia, sono passato al secondo turno, poi alla semifinale e alla finale (4 candidati) dove ho diretto il I movimento dal Concerto per orchestra di Béla Bartók".

Che effetto fa essere giudicati da una giuria prestigiosa?

"Un bel banco di prova ma non ho mai pensato alla giurìa, solo a far musica con i professori d’orchestra e lavorare sui brani cercando di ottenere il miglior risultato possibile nel limitato tempo a disposizione".

Lei dirige da anni e sa quanto duro sia il lavoro in buca.

"Non sono così pochi, almeno una ventina anche se con più frequenza negli ultimi anni. Io vengo dall’orchestra e soprattutto dal teatro che conosco come le mie tasche, cosa fondamentale per fare questo mestiere. Fare il professore d’orchestra è un lavoro molto impegnativo che richiede soprattutto tanta pazienza e spirito collaborativo. Si è parte fondamentale di un delicato motore dove anche il più piccolo ingranaggio deve funzionare perfettamente. E molto spesso tutto ciò, con le persone giuste, diventa esaltante".

Secondo lei per essere bravi direttori bisogna aver suonato prima in orchestra?

"Non è detto. In Italia abbiamo avuto alcuni eccellenti esempi di strumentisti d’orchestra che sono poi passati alla direzione. Due su tutti: Arturo Toscanini è stato violoncellista e Carlo Maria Giulini violista. Ci sono ottimi direttori che sono solo pianisti o che non hanno mai suonato in orchestra e ci sono validissimi professori d’orchestra che dirigono ma con risultati molto discutibili. Credo che una cosa fondamentale sia aver soprattutto ascoltato con una certa consapevolezza molta musica, non solo suonata".

A chi dedica questo premio?

"Prima di tutto al mio impegno e alla dedizione che ho sempre riservato al lavoro e alla musica. E molto affettuosamente al mio unico maestro, Donato Renzetti, con il quale mi sono diplomato all’Accademia musicale Pescarese".

Ed ora dopo questo premio?

"Parteciperò ad altri concorsi. Rimango comunque con i piedi ben saldi a terra e continuo a suonare la mia viola e quando capita l’arpa".