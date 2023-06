Per “Il malato immaginario“ di Molière tanti applausi al centro “Salice Gualdoni“

Dopo due anni di pausa per la pandemia, al centro sociale “Salice Gualdoni“ di via Petrarca, quest’anno è stato di nuovo presentato un bel lavoro teatrale. A proporre questo lavoro è stato il regista Franco Andruccioli che ha tradotto in dialetto pesarese “Il malato immaginario“ di Molière. Il teatro del frequentato centro gremito di soci e di amici, è stato invaso da applausi e risate, complimentandosi poi per la grande riuscita dello spettacolo, per i costumi e per l’ottimo dialetto, tradotto per l’occasione in “Che fadiga ste’ mel“ e soprattutto per la regìa. Gli attori: Franco Rosati, Anna Della Martera, Anna Clini, Loretta Domenicucci, Piero Tiniti, Alessandro Ceccolini, Titti Gasparri, Paolo Montanari, Ugo Leonardi. Il presidente del circolo G.Carlo Pierfelici, ha ringraziato tutti per l’impegno e per l’ottima riuscita dello spettacolo.

l. d.