Per il Natale si spenderanno quasi 100mila euro

Quasi 100mila euro per il Natale, fondi per eventi culturali e investimenti per intervenire su strutture e frazioni. Lunedì, il Consiglio comunale ha approvato una variazione di bilancio a beneficio di diversi settori, sbloccando anche l’utilizzo di ulteriori 127mila euro dall’avanzo libero, ma suscitando ancora lamentele da parte dell’opposizione. Al momento della discussione, Federico Scaramucci (Pd) e Maria Francesca Crespini (Futura) hanno ribadito come, secondo loro, l’amministrazione ricorra troppo spesso allo strumento della variazione: "Sarebbe utile capirne le motivazioni", ha commentato Scaramucci, mentre Crespini ha sottolineato che fosse "l’ottava che votiamo, quasi un record, e poi Natale arriva ogni anno, non è una cosa non prevedibile".

A esporre l’atto è stata Ornella Valentini, responsabile del settore economico finanziario: "Dell’avanzo, 23mila euro andranno per due eventi, uno dei quali per la settimana di Urbino capitale della cultura, e 84mila per investimenti. Di questi, 6mila serviranno per una manutenzione straordinaria a teatro, 2mila per integrare l’installazione di telecamere, 15mila per completare l’area fitness a Varea, 9mila per installare pompe di calore nella sala pubblica di Torre, 12mila per rimozioni di amianto, 20mila per demolire tramezzi nella futura sala civica di Mazzaferro e 20mila per realizzare un’area di sosta e dell’arredo urbano a Pieve di Cagna. Il Natale sarà finanziato con 95mila euro, di cui 55mila per gli allestimenti, finanziabili tramite riduzioni di spesa e maggiori entrate".

In merito al Natale, per Crespini "è arrivato il momento di diminuire le spese per illuminare la piazza". A proposito di Pieve di Cagna, Brunella Calcagnini (Pd) ha chiesto se si intenda seguire il progetto di riqualificazione complessivo presentato nel 2022, "che appoggio in pieno", dato che "ogni tanto vedo qualche somma stanziata, ma quando faccio domande il sindaco non dà risposte".

Su questo punto, Gambini ha ribadito l’intenzione di "seguire la linea dettata dai progetti che abbiamo elaborato per Pieve, Schieti e Cavallino, ma senza partecipare a bandi", specificando, in merito a Pieve, di aver già anche cominciato a studiare il camminamento tra il centro e il cimitero con la Provincia. E sul Natale: "I soldi sono per installare luminarie in tutto il territorio, non solo in centro, come negli ultimi anni. Però non è detto che si possa fare sempre: abbiamo avuto l’opportunità di farlo perché delle risorse si sono rese disponibili".

