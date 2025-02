Per il (non) compleanno di Rossini un mese intero di festeggiamenti

Venticinque appuntamenti divisi tra concerti, conferenze, spettacoli di danza, attività per i piccoli, laboratori. Da domani e fino a tutto il 14 marzo torna il (Non) Compleanno di Rossini. Per il mese delle Settimane Rossiniane, Comune a Amat, con varie istituzioni musicali e scolastiche, hanno presentato ieri una ricca proposta di eventi che ruotano attorno a Rossini e alla sua opera. Rof, Fondazione Rossini, Conservatorio, Ente Concerti, Ente Olivieri, Museo nazionale Rossini, Sistema Museo, Fondazione Pescheria, Orchestra Sinfonica Rossini, Circolo amici della lirica, Biblioteca e Musei Oliveriani, Liceo Marconi, Cimp, Concorso musicale, Città di Pesaro e persino Moto Club Benelli: tutti uniti per un programma di eventi di grande interesse.

"La volontà – ha detto l’assessore Daniele Vimini – è rappresentare Rossini attraverso tutte le forme d’arte, quindi non solo la musica. Un calendario che si apre il 22 febbraio con la cantante e compositrice NicoNote alla Chiesa dell’Annunziata (spazio che riapre dopo i lavori di consolidamento), con la suite in 9 quadri ispirata a Hildegard von Bingen. Altro appuntamento da non perdere quello del 24 febbraio con il concerto del pianista Alexander Lonquic e l’Orchestra Filaromica Marchigiana al Rossini (ore 21), mercoledì 26 febbraio sarà la volta del concerto lirico-sinfonico "Buffe ironie" a cura dell’Orchestra Sinfonica Rossini con arie di Mozart, Generali, Spontini, Rossini con protagonisti Giulia Alletto, Matteo Torcaso e la direzione di Riccardo Bisatti. Giovedì 27 febbraio "Rof Mon amour" con Cristian Dealla Chiara all’Auditorium della Fondazione Cassa di Risparmio (ore 18).

Tante anche le iniziative a cura di Cimp (Concorso Città di Pesaro), tra presentazioni, masterclass (come quella dell’1 marzo a Casa Rossini con Mirca Rosciani), e ancora il 28 febbraio al Teatro Rossini con i solisti del Rof Alesandra Meteleva, Pietro Adaini e l’Orchestra del Conservatorio diretta da Luca Ferrara. Al Salone di Palazzo Gradari il primo marzo saranno di scena "Le geografie musicali" a cura del Liceo Marconi con musiche di Rossini, Chopin, Donizetti. Ci sarà anche un’originale performance dal titolo "La musica della moto" in piazza del Popolo in collaborazione con il Moto club Benelli che porterà le moto degli anni Venti e Trenta attorno alla Biosfera facendole "cantare" con i loro pistoni.

Nella fittissima agenda (consultabile ai siti pesarocultura.it e teatri di pesaro.it), da segnalare anche "Intrecci sonori", concerto che si terrà al Rossini il 2 marzo (ore 18), e che vedrà protagonisti la Ico, Suoni del sud con i solisti Enrico Dindo e Pavel Berman. Il 14 marzo sarà la volta in prima nazionale dello spettacolo di danza "Stabat Mater" al Teatro Rossini con le coreografie e la regia di Monica Casadei in coproduzione con il Teatro comunale di Ferrara. Da giovedì 20 febbraio a domenica 9 marzo nei provvisori locali dell’Ente Olivieri la mostra di Cimeli rossiniani (manoscritti autografi e medaglie celebrative dedicate a Rossini). Il 20/24/27 marzo a Casa Rossini il laboratorio di canto inclusico con Jimena Llanos a cura di Cimp.

C.Sal.