Per il “non-compleanno“ di Rossini due eventi per tutti i gusti

PESARO

Prosegue il ricco cartellone delle Settimane Rossiniane per celebrare il Buon (Non) Compleanno di Rossini. Oggi doppia proposta per chi vuole andare alla scoperta del mondo – vita e musica – di Rossini. Alle 17 al Museo Nazionale Rossini, Sistema Museo propone “Rossini e le donne: un viaggio in un universo con tante note di colore e sfumature sorprendenti“. La visita guidata vuol far conoscere i numerosi e intensi legami di Rossini con l’universo femminile, un rapporto dalle mille sfaccettature che ha segnato la sua esistenza. Si racconterà della mamma Anna cui Gioachino scrisse tante lettere anche quando cominciò a girare l’Europa; delle mogli Isabella e Olympe, tanto diverse fra loro ma ugualmente importanti in vari periodi della sua vita, delle cantanti d’opera e dei personaggi femminili protagonisti delle sue opere.

La visita (durata 45 minuti) è compresa nel biglietto del museo (8 euro intero, 6 euro ridotto, gratuito fino a 18 anni); prenotazione consigliata: 0721 1922156, [email protected]

Alle 21 al Teatro Sperimentale il concerto di una stella nascente del pianoforte che rientra nella 63ª Stagione concertistica dell’Ente Concerti. Sul palco, Ivan Bessonov oggi uno degli artisti più acclamati della scena internazionale che vanta eccellenti risultati in prestigiosi concorsi internazionali. L’appuntamento pesarese è il primo del tour europeo dopo tre anni di sospensione a causa della pandemia. In programma musiche di S. Rachmaninov, F. Chopin e Rossini naturalmente.

I biglietti – da 5 a 13 euro – si acquistano presso la biglietteria del Teatro Sperimentale (0721 387548 mercoledì - sabato 17-19.30 e il giorno del concerto 10-13 e dalle 17 fino a inizio spettacolo), online su www.vivaticket.it. Info: Ente Concerti 0721 32482 [email protected] www.enteconcerti.it

l. d.