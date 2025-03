Per il Pd "è meglio andare al voto"

"Siamo giunti a un punto tale che è meglio che se ne vadano e che si torni a votare". È preoccupato e deluso il segretario dei dem urbinati Giorgio Ubaldi, che attacca i volti in questi giorni protagonisti della crisi politica: "Per il bene della città, ma anche per un recupero di credibilità della politica cittadina, che in questi giorni si è persa completamente. Una classe politica che amministra da trent’anni sta facendo vedere cosa li ha motivati in questi anni: nient’altro che il bisogno di soddisfare il potere personale, altroché la cura dei problemi della città o il portare nuove idee per lo sviluppo. No, solo le poltrone; solo l’esibizione, anche un po’ volgare, del potere. La verità che sta venendo fuori è questa" dice il segretario Pd.

Ubaldi ricorda che l’attuale opposizione l’aveva già predetto: "In campagna elettorale avevamo proposto di cambiare la classe politica dirigente, suscitando entusiasmi sopiti. Nuovi giovani, quelli seri, e donne: non a caso, i più votati. Ma ci siamo trovati di fronte un gruppo attaccato alle poltrone, che adesso valgono molti più soldi di prima, tanto che hanno usato tutti i mezzi pur di vincere, da vocali contraffatti a intimidazioni, fino al richiamo a votare di 500 elettori. Tutto per conquistare una poltrona, una presidenza. Non importa per farci cosa. Qualcuno ha parlato di inerzia della sinistra, ancora “quelli di prima“ per giustificare un vuoto di idee e di fatti. Per giustificare che la città è dannatamente ferma, ai margini delle scelte regionali. Dall’ospedale penalizzato a favore di Pergola all’Università aggredita da istituti privati incoraggiati dal governo regionale di destra, dalle partite iva che chiudono ai giovani che cercano altrove il loro futuro".

Chiude Ubaldi: "È meglio che se ne vadano, per il bene di tutti. Giuseppe Saltarelli li avrebbe guardati e, dopo aver aspirato la sigaretta con il bocchino, con il suo sorriso sardonico avrebbe detto: “Me sa che v’atre en capit tant“". Il riferimento di Ubaldi è alla frase citata ieri da Lino Mechelli, presidente del consiglio comunale che su queste colonne aveva detto "“Pino“ Saltarelli del Pci mi disse. “Lino non ti far condizionare oggi da quello che ti è successo ieri“. Una visione saggia, buona per la crisi di oggi".

Intanto in maggioranza si cerca di ricucire lo strappo fatto con alcuni consiglieri, “sbollita“ la maggior tensione dei giorni scorsi ora tutti iniziano a guardare la vicenda con maggiore saggezza, consapevoli che un commissariamento equivarrebbe alla paralisi della città per almeno un anno e mezzo e forse la perdita di gran parte dei fondi Pnrr, si vocifera circa 28 milioni di euro. Un litigio vale così tanto?