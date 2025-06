"Per il post alluvione ci serve altro personale"

Una colletta tra lavoratori per aiutare altri lavoratori colpiti dall’alluvione del 2022. È questo il significato della donazione dei 811.943,19 euro raccolti grazie all’iniziativa congiunta di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, che hanno coinvolto imprese e lavoratori in una raccolta fondi volontaria. Giovedì, a Palazzo Raffaello, la somma è stata formalmente consegnata alla Regione Marche con la firma dell’accordo tra il presidente Francesco Acquaroli, commissario delegato per l’ alluvione, e i rappresentanti delle organizzazioni promotrici. Le risorse saranno utilizzate per tre interventi: l’acquisto di 24 veicoli per la Protezione civile di altrettanti Comuni colpiti; tre automezzi per il trasporto medico e la messa in sicurezza della scarpata di via Giancarlo De Carlo a Urbino, importante per l’accesso ai collegi universitari.

Alessandro Piccini, sindaco di Cantiano, tra i Comuni gravemente feriti dalla calamità costata la vita a 13 persone, ha presenziato alla cerimonia di consegna. "Ho assistito un’operazione lodevole che attesta la vicinanza del mondo sindacale, delle imprese a chi ha avuto difficoltà con l’auspicio che questi interventi ex post possano essere anticipati in una logica preventiva. Tra l’altro è doveroso il nostro ringraziamento nei confronti delle tre sigle sindacali che hanno provveduto anche ad una sottoscrizione destinata alla ripartenza del territorio di Cantiano. E’ stato un gesto di solidarietà che ha dimostrato la vicinanza del mondo del lavoro e delle imprese e ha dato un impulso di positività e resilienza, incoraggiante".

Come va la ricostruzione?

"Siamo intervenuti con le somme urgenze, mentre tutti gli interventi infrastrutturali sono in corso d’opera. La prossima settimana, dovrebbe partire l’intervento di sistemazione della rete fognaria, con lo spostamento di parte di questa su strada per evitare che possa essere ricompromessa in futuro. Sono in corso le sistemazioni della rete viaria nella frazione, di San Crescentino; abbiamo la mitigazione del rischio idraulico nel centro storico che parte con un primo stralcio da 3 milioni di euro circa per sistemare i fiumi tombati e le rotture. Poi qui si aprirebbe un nuovo scenario, ma ancora è solo ipotetico, di realizzare delle vasche di espansione a monte, che poi potrebbero essere viste anche in una logica di risposta al sistema idrico provinciale. E’ quello che noi auspichiamo. Poi c’è da fare la strada di accesso al monte; ci sono tutte le infrastrutture all’interno del centro storico: le piazze, i ponti. Quindi ancora siamo un po’ lontani dalla sistemazione complessiva. Del resto è anche comprensibile perché Cantiano è stato completamente distrutto: abbiamo decine e decine di milioni di euro di danni. E’ per questo che da Cantiano spesso arrivano più lamentele, sono tanti i fronti scoperti. Devo ringraziare la Regione Marche che ha avuto l’intuizione di puntare ad acquistare i mezzi di soccorso che accumunano tutti i comuni alluvionati".

Cosa servirebbe per aiutare questo processo?

"La nostra struttura comunale che ha 13 dipendenti in totale tra interni ed esterni e che deve portare avanti la ricostruzione unitamente a tutto il resto, si trova in grossa difficoltà. Rinnovo il mio appello".

Prego...

"Per agevolare la messa a terra delle risorse servono fondi per l’assunzione di personale, oppure serve personale, distaccato da altri enti pubblici o messo a disposizione dalla struttura commissariale. Il problema non è solo economico. Non basta avere i soldi ma, bisogna avere la capacità tecnico-amministrativa di gestire importi di gara notevoli e lavori complessi".

Solidea Vitali Rosati