Per il PSI la polemica è stata posta male

Il PSI provinciale interviene sulla polemica di Confcommercio sulla mancata promozione della Galleria Nazionale delle Marche per la mostra di Barocci: "La graduatoria che colloca la Città Urbino al primo posto tra le Città d’arte Europee – dice Tiziano Busca della segreteria provinciale PSI – risponde con un valore unico ad esternazioni sbagliate. Non aiuta alla crescita ed alla immagine di città una polemica tra istituzioni e rappresentanti del mondo economico cittadino. Una città che cresce deve costruirsi su un patto rispettoso dei ruoli e delle competenze per un disegno comune di sviluppo. Ritengo che una visione di Urbino sia appagante quando le voci della città si ritrovano a condividere e sostenere gli sforzi che per competenza, a volte, sono costretti in solitudine a programmare e progettare eventi di valore nazionale. Occorre comprendere che il pubblico e l’attenzione dello stesso ha variabili importanti e quindi il tema sollevato dal rappresentante di Confcommercio e Confturismo di Urbino ha ragione e valore se posto sul piano di proposte che arrivano dalla categoria che egli rappresenta. Riteniamo che a nulla serve strumentalizzare se non si presentano proposte utili al confronto con le Istituzioni. La Galleria delle Marche, il Direttore, gli operatori culturali sviluppano un progetto che va oltre la promozione turistica. E’ quindi mal posta la questione in termini specifici e generali".