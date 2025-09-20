Per il Rof nomination di grande prestigio all’International Opera Awards in Grecia

La bacheca dei premi internazionali del Rossini Opera Festival si arricchisce di nuovi riconoscimenti. Anche se questa volta non si tratta ancora di un premio ma di una nomination. E che nomination! Il Rof è stato infatti inserito tra le sei manifestazioni finaliste agli International Opera Awards nella categoria Festival. Dopo il Premio Abbiati, ottenuto giusto il mese scorso per l’allestimento di Ermione al Rof del 2024, ora la nomination per il riconoscimento internazionale più prestigioso.

La premiazione si terrà giovedì 13 novembre alla Stavros Niarchos Hall di Atene, ma la concorrenza non manca. Assieme al ROF, infatti, sono in lizza per il premio di miglior festival l’Innsbruck Festival of Early Music, lo Janácek Brno Festival, il Munich Opera Festival, l’Opera Forward Festival di Amsterdam e l’Opera Theatre di Saint Louis.

Ma Ernesto Palacio, che in questi giorni si trova al Festival di Wexford (la cui direttrice artistica è Rosetta Cucchi) per delle audizioni è ugualmente soddisfatto. "Siamo molto orgogliosi di questa nomination – ci dice il sovrintendente – per un premio che è il vero e proprio Oscar della musica lirica internazionale".

Palacio, dopo l’Abbiati una nomination niente male… "Una grande soddisfazione indubbiamente. L’Opera Awards è la Formula uno della lirica e vincere questo premio è come vincere assieme il campionato costruttori e il titolo di campione del mondo".

Lei è ottimista? "Non dovrei dirlo, ma vista la concorrenza ho più di qualche speranza. E aggiungo anche un’altra cosa…".

Cosa, ci dica... "Sarebbe anche ora! Il Rossini Opera Festival nelle sue 46 edizioni ha proposto degli allestimenti storici con degli interpreti straordinari, presentando capolavori recuperati in edizione critica. Un’opera che possiamo definire unica e straordinaria che merita finalmente un riconoscimento internazionale".

Ma il Rof, anche quest’anno ha già vinto l’Abbiati. "Sì, e non è la prima volta per noi, così come per le nomination all’Opera Awards e siamo sempre molto felici che il nostro lavoro e quello degli artisti che scegliamo venga apprezzato da una giuria così prestigiosa di addetti ai lavori. Vorrei far notare che sono presenti nelle nomination anche il regista Johannes Erath e il soprano Anastasia Bartoli, che con la nostra Ermione hanno riscosso enorme successo e vinto appunto il Premio Abbiati per il migliore spettacolo dell’anno".

E come si dice, comunque vada sarà un successo. "Consideriamo già un grande risultato essere stati inseriti nelle sei manifestazioni migliori dell’anno, ma ovviamente non ci accontentiamo di partecipare ma speriamo questa volta di vincere!".

Gli International Opera Awards sono stati fondati nel 2012. Il Rossini Opera Festival si è aggiudicato nel 2015 il premio come Best Rediscovered Work con Aureliano in Palmira, messo in scena da Mario Martone al Festival dell’anno precedente, oltre ad aver ricevuto altre due nomination nel 2014 (miglior Festival e migliore produzione con Guillaume Tell).