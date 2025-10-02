Per il seggio c’è chi si sacrifica. Prof prende due voli in 24 ore: abita in Sardegna, vota a Pesaro

Nella nebbia dell’astensionismo, problema generale che sottende ogni tornata elettorale, ci sono luci preziose come quella del professore universitario Fabio Salbitano il quale, nel giro di 24 ore, per votare a Pesaro, ha preso il volo andata e ritorno per Sassari. Il docente risiede a Pesaro, ma abita in Sardegna: "Non manco mai di rispondere – osserva – a quello che sento un dovere morale, prima che civico –, ci dice al telefono, all’intervallo tra una lezione e l’altra –. E’ così anche se vivendo a Sassari è tutto un po’ più complicato. Ma partecipare è d’obbligo".

A guardare i dati la campanella d’allarme è scattata da tempo. "Il primo partito delle Marche è quello di quanti non vengono a votare" osserva Giuseppe Paolini, presidente della provincia e sindaco di Isola del Piano, che prende il toro per le corna: il numero che fa riflettere è quello striminzito 50,01% regionale degli aventi diritto che si è presentato alle urne per votare. Delle cinque circoscrizioni provinciali, Pesaro Urbino è quella che alza la media, registrando un 52,38%. Sempre basso, ma almeno non risicato. Rispetto all’ultima tornata elettorale Pesaro Urbino ha perso per strada dieci punti percentuali. Nel 2020 infatti l’affluenza si fermó al 62,3% dell’elettorato attivo pesarese urbinate. Forse la campanella non viene più nemmeno avvertita perché antecedendo di altri cinque anni, alle regionali del 2010, a presentarsi alle urne fu il 64,2% degli aventi diritto, dodici punti percentuali in meno rispetto al 2025.

Ci siamo assuefatti? "Non è accettabile – osserva Paolini –. Metà dei cittadini non é andata a votare: è una cosa veramente difficile da digerire. Chiunque governi non sa che cosa pensa la metà dei cittadini di cui è al servizio". Gli analisti hanno detto che la mobilitazione del voto è mancata per via di tematiche lontane dagli interessi quotidiani dei marchigiani. Forse le tematiche di politica estera come l’appello proPalestina non hanno mobilitato la base dei moderati di sinistra. Che ne pensa? "Ammettiamo che si sarebbe potuto fare meglio, ma di certo il centro sinistra non ha sbagliato il candidato – osserva Paolini –. Con Affidopoli la campagna elettorale è stata fin dall’inizio strana per i toni accusatori; non si è discusso dei problemi reali che ci sono nelle Marche come per esempio l’emigrazione dei giovani che fuggono per carenza di occupazione. E’ stata invece tutta una guerra, scandalosa e pilotata per screditare Ricci".

Comunque nelle Marche la delusione del popolo di centrosinistra, almeno di quello moderato come afferma l’analisi dei flussi dell’Istituto Cattaneo, si può vedere nell’astensionismo. In un territorio tradizionalmente pronto ad attivarsi al richiamo del centrosinistra come quello pesarese urbinate si è assistito infatti ad una latitanza che dovrebbe far riflettere. A Vallefoglia, oggi con Ricci al 51,30% e Acquaroli al 44,73%, l’affluenza è passata dal 59,07% del 2020 al 45,16% del 2025. A Gradara, oggi con Ricci al 52,51% e con Acquaroli al 44,20%, l’affluenza ha toccato il fondo con il 37,95% contro la media provinciale del 52,38%. Peggio hanno fatto solo Gabicce Mare e Montegrimano Terme (affluenza al 36, 87%). A Gabicce , dove tra Ricci e Acquaroli c’è stato il testa a testa – 47,54% Ricci e 47,12% Acquaroli – l’affluenza è passata dal 59,09% del 2020 al 37, 53% del 2025.

A Paolini chiediamo, in ultimo, quali speranze nutre per l’avvio della prossima legislatura capitanata dal presidente Francesco Acquaroli. "Auguro al presidente di Regione neoeletto di fare cinque anni di buon governo: io sono un cittadino che abita nelle Marche e sono pronto come marchigiano e come presidente della Provincia a contribuire per il bene delle Marche. Sono pronto a collaborare come succede nelle migliori democrazie, perché noi dobbiamo pensare al meglio per il territorio e non dobbiamo pensare all’appartenenza partitica". Per il presidente qualsiasi arroccamento ideologico comporta un allontanamento della politica dai cittadini. "Non devono accadere più ritorsioni da una parte sull’altra" conclude Paolini che richiama alla mente il doloroso taglio subito dalla “fattoria della legalità“ di Isola del Piano.