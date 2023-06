Per il Symphony Pop Festival un tuffo nel mar dei Caraibi

Nove appuntamenti in musica, con l’Orchestra Sinfonica Rossini che questa estateper la quinta edizione del Symphony Pop Festival si immerge nel mar dei Caraibi, sdoppiandosi. Li hanno presentati ieri l’assessore alla Cultura Cora Fattori e il presidente e sovrintendente dell’OsR Saul Salucci. "Costruita per volere dei Malatesta, la signoria che governò la città tra il Trecento e il Quattrocento - hanno detto -, la Rocca fanese è in estate una sede ideale per godersi i concerti all’aperto: qui domenica 2 luglio alle 21 si aprirà il sipario sul primo segmento del Festival 2023, che segna il debutto di una nuova formula pensata per il pubblico della Rossini". Quest’anno, infatti, i concerti "principali" alla Rocca saranno due, ma costituiranno il punto di arrivo di un percorso diviso in tre appuntamenti. Ogni concerto prevede infatti una serata di prova aperta (Prova l’emozione: una in "direzione Cuba" e l’altra in "direzione rock") in cui si potrà assistere alle prove del successivo concerto dell’Orchestra; poi una Festa in musica (il 4 e il 7 luglio) sul tema del concerto in collaborazione con il gruppo del Carnage Collective e infine il Concerto vero e proprio: il 5 luglio approdano a Fano due mostri sacri della musica cubana Haila Mompié y Vannia Borges mentre l’8 luglio l’Odessa cover band porta sul palco assieme al cantante Simone Romanato l’epopea musicale dei Deep Purple, uno spettacolo crossover riarrangiato dal maestro Roberto Molinelli che vede la narrazione del giornalista Claudio Salvi.

"Questa prima parte - sottolinea Salucci - nasce dall’incontro con i fratelli Carboni: Daniele (con cui Salucci collabora all’interno dell’Ente Carnevalesca, ndr) anima rock e Filippo con cui abbiamo sperimentato i ritmi caraibici". Dal 15 luglio la stagione estiva si sposta dalla Rocca alla Corte Malatestiana. Il primo appuntamento nasce dall’incontro di due storie: "Il Gigante egoista" del Maestro Danilo Comitini ispirato all’omonimo racconto di Oscar Wilde e "Pulcinella", il titolo della Suite tratta dal balletto di Igor Stravinskij. Il 5 agosto alle 19 un omaggio ai baronetti di Liverpool, "The Beatles - Il classico del pop" e ultimo appuntamento domenica 20 agosto con una fantasia zoologica nata dalla penna del compositore francese Camille Saint-Saens divisa in 14 brevi brani: "Il carnevale degli animali". Biglietti da 5 a 15 euro su vivaticket. Info botteghino teatro della Fortuna: 0721800750

ti.pe.