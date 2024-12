"Per il veglione non lascio la città"

La tradizione e la condivisione della festa con gli amici è un classico. Lo conferma Natalia Cociorva che vive ad Urbino da venti anni e non lascerà la città per il veglione. "È tradizione cenare in famiglia e dopo cena raggiungere la piazza per la festa. Lì si trovano tutti gli amici con i quali si brinda e si balla - racconta Natalia -. Insomma si festeggia tutti assieme aspettando il countdown per dare il benvenuto al 2025. Poi la festa prosegue con le iniziative del Comune e nei locali del centro, ci sono attività per tutti gusti. Tranquillità e divertimento per una festa perfetta. Siamo un bel gruppo e poi si trovano sempre degli amici che non si vedono da un po’ di tempo".