Per “Incontri col Maestro“ i migliori allievi di Andrea Turini

Concerti di Primavera è il titolo della nuova rassegna musicale organizzata dall’Ente Concerti. Tra marzo e aprile si potranno ascoltare alla chiesa dell’Annunziata le più belle pagine della musica classica occidentale da Bach a Rachmaninov. Tre gli appuntamenti di cui saranno protagonisti i nuovi talenti della musica: i migliori allievi delle classi di pianoforte del Conservatorio Rossini condivideranno il palco con i propri docenti, solisti dalle carriere internazionali, nei due Incontri col Maestro in cartellone; nell’appuntamento conclusivo un giovane trio da camera indagherà la poetica del romanticismo tedesco nel repertorio musicale da camera. Oggi (ore 18) il primo appuntamento della rassegna con gli Incontri col Maestro ospita i migliori allievi della classe di pianoforte del Conservatorio Rossini del Maestro Andrea Turini, che si alterneranno a fianco del proprio docente, solista dal prestigioso curriculum internazionale, proponendo fra l’altro musiche di L. van Beethoven, F. Liszt, R. Schumann, F. Chopin. Turini eseguirà per l’occasione le evocative Estampes per pianoforte, pagine composte da Claude Debussy nel 1903. Lunedì 8 aprile (ore 18) per Incontri col Maestro vede protagonisti sul palco dell’Annunziata il Maestro Gianluca Luisi, docente di pianoforte del Conservatorio e acclamato solista, e i migliori allievi della sua classe. Biglietti 5 euro al teatro Rossini.