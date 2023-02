Per la Bcc Fano nuovo sportello a Cuccurano

Nuovo sportello bancario a Cuccurano nella sede della Bcc Fano. Il taglio del nastro è previsto oggi pomeriggio alle 16, alla presenza del direttore generale Giacomo Falcioni insieme al management della banca, al presidente Romualdo Rondina e agli esponenti del CdA. Presenti anche il sindaco di Fano Massimo Seri, il vescovo monsignor Armando Trasarti e il parroco di Cuccurano don Marzio Berloni, che benedirà i locali.

"I nuovi uffici – spiega il direttore generale Giacomo Falcioni – sono stati concepiti per assicurare accoglienza, riservatezza e, ovviamente, piena sicurezza a tutte le operazioni. Previste due casse con operatore, due casse self automatiche che consentono di gestire in autonomia la maggior parte delle operazioni bancarie utili a famiglie e imprese, un nuovo ATM self evoluto attivo H24 posto all’esterno. Ad accogliere la clientela, sarà una squadra di sette professionisti, coordinata dal titolare di sede Matteo Giuliani e dalla vice-titolare Beatrice Zagalia".

La banca coglie l’occazione per snocciolare i positivi dati di bilancio, che si è chiuso con un utile di 5,9 milioni, confermandosi "una banca solida e capace di assicurare lo sviluppo socio economico di un territorio che abbraccia Fano, Senigallia e una consistente parte del primo entroterra". Il patrimonio ha superato i 105 milioni e il CET1 si è attestato al 27%. "Un bilancio positivo – osserva Falcioni – è la miglior condizione per proseguire azioni di sostegno all’economia e alle tante attività associative del territorio".