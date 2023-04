Per la Bcc Fano un anno da incorniciare Assemblea oggi al teatro della Fortuna

Appuntamento al Teatro della Fortuna oggi alle 9,30 per l’assemblea generale ordinaria della Bcc Fano, l’unico istituto di credito rimasto a livello locale che vanta quasi 10mila soci e 34mila clienti. In programma l’approvazione del bilancio d’esercizio 2022, chiuso con un utile di 5,9 milioni, la destinazione del risultato d’esercizio 2022 e la nomina di un nuovo componente del Cd’A, l’albergatrice Simona Romagnoli, in sostituzione di un consigliere cessato dalla carica. "L’incontro con i soci è linfa vitale per una banca che è riferimento da Fano a Senigallia – ha detto il presidente Romualdo Rondina – e un momento di confronto con i soci che ci consente di mantenere un rapporto concreto con la realtà quotidiana".