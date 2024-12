"Per la Conti nessuna sfiducia"

"Non ci sarà nessuna sfiducia all’assessore comunale Maria Rosa Conti (in foto)". E’ quanto dichiara in una nota Adriana Fabbri, capogruppo Avs (Alleanza Verdi Sinistra nel Comune di Pesaro). Aggiunge l’esponente: "L’assessore Conti sta lavorando bene. La fase congressuale non è ancora terminata, ci sarà l’assemblea cittadina di Pesaro che detterà la linea politica di Europa Verde. Al momento ci godiamo il risultato dell’assemblea nazionale e lavoreremo sempre di più per rilanciare l’azione del partito ecologista in città e in regione. Da Pesaro ripartirà la riscossa del centro sinistra per riconquistare il governo delle Marche e Avs avrà un ruolo determinante". La questione si era posta all’esito del recente congresso di Europa Verde a Chianciano, che ha visto prevalere Gianluca Carrabs, impostosi nuovamente nella direzione nazionale. L’assessore Conti è stata invece esclusa dal Consiglio federale nazionale di Europa Verde.