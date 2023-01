Per la fame si mangiava il pane di ghianda

di Amedeo Pisciolini La stagione invernale oltre ai disagi che comporta, per il maltempo, la neve, le piogge e gli smottamenti è tutto sommato affrontabile oggigiorno. In altri tempi per le stesse situazioni, si avevano conseguenze ben peggiori. A raccontarcele è Edmondo Luchetti, noto studioso di storia locale, che da Serravalle di Carda volge sempre lo sguardo indietro nel tempo: "Difficilmente oggi con l’abbondanza di ogni ben di dio che si ha in tutte le case, immaginare qualcuno che per fame arrivi a sfidare l’esercito, commettere reati, oppure a mangiare il pane di ghiande. Certamente nei secoli passati non erano infrequenti carestie, penuria di generi alimentari e fame, quindi nelle città, ma anche nei piccoli centri, avvenivano anche piccole sommosse popolari. Famosi i moti di Milano del 1898 dovuti soprattutto al rincaro del prezzo del pane, con morti e feriti e dove venne impiegato l’esercito; le proteste si fecero sentire in tutta Italia, scioperi e tumulti si contarono a decine in Sicilia, Campania, Marche eccetera. Per tutto l’800 ma ancora anche nei primi anni del ‘900, la situazione alimentare non era certo paragonabile a quella odierna". Luchetti continua con tanto di documenti che raccontano in maniera esplicita come si viveva. "Il 1816 fu...