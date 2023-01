"Per la Fano-Grosseto attendo qui Salvini"

Obiettivo: concludere la Fano-Grosseto entro questa legislatura, ovvero quella di Giorgia Meloni premier. A dirlo è il sindaco di Urbino Maurizio Gambini che oggi, in una riunione regionale con il governatore Francesco Acquaroli e l’assessore ai lavori pubblici Francesco Baldelli, chiederà che un incontro venga fatto in Urbino. Incontro con il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini per avere garanzie sulla grande incompiuta, "un lotto all’anno fino alla conclusione. Questa opera ci serve, per l’economia del territorio e quella regionale, ma non solo. Se non si farà ora sarà una grave colpa", dice Gambini.

"Ho chiesto ad Acquaroli di vederci perché il presidente si deve occupare di questo tema, come sta facendo già da tempo il suo assessore Baldelli con il quale c’è un ottima collaborazione", prosegue il sindaco e sulla proposta di proseguire subito con il lotto 10, quello che collegherebbe Canavaccio con Bivio Borzaga, dando ossigeno anche alla zona industriale di Fermignano.

"Al di là del lotto con il quale si procederà per primo, tutto il progetto della Fano-Grosseto deve essere messo in atto – aggiunge Gambini –. Noi non vogliamo un pezzettino alla volta in chissà quanti anni, questo ci porterebbe troppo lontano nel tempo. Abbiamo tutti l’esigenza assoluta di avere questa strada". Una infrastruttura, quella "dei due mari", che come tutti sappiamo bene, aspetta la sua conclusione e relativa attivazione addirittura dell’Ottocento. Anni in un cui a soffrire è stato sì il turismo ma anche l’economia in un territorio per tanti versi impervio. "Oggi ne parlerò, vogliamo qui in Urbino il ministro Salvini o comunque dei componenti del Governo che ci assicurino che questa strada venga interamente finanziata e conclusa. Vanno bene anche risorse annuali per i vari lotti; che sia quello della Guinza, o Canavaccio-Bivio Borzaga (quindi il lotto 10) ma servono certezze che l’anno successivo ci siano risorse anche per gli altri. A conclusione del mandato del Governo la strada deve essere realizzata".

Gambini rimarca di volere un incontro in città "perché ad Urbino non se ne è mai parlato e siamo quelli che hanno più esigenza di questo collegamento, dal punto di vita storico e turistico così come per quello produttivo. Necessitiamo di un collegamento funzionante con tutto il centro Italia, Urbino è la città del nostro territorio più conosciuta al mondo: da Roma a Grosseto, quindi la Toscana, fino all’Umbria non possiamo avere infrastrutture interrotte e non dirette. Noi come Comune, la Regione e il Governo centrale siamo della stessa parte politica e se la strada non la facciamo ora è una grande colpa – ribadisce il sindaco –. Il progetto c’è e il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha dichiarato che la strada va fatta a 4 corsie nel tracciato che la Provincia ha studiato 15 anni fa. Manca solo il progetto esecutivo e quindi va finanziato".

Francesco Pierucci