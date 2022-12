Per la Federiciana 2 milioni dal Pnrr "Prepariamo una stanza al Lisippo"

Il progetto della nuova biblioteca Federiciana firmato da Mario Cucinella fa conquistare a Fano 2milioni 175mila euro. I fondi Pnrr, relativi ad accessibilità di musei, archivi e biblioteche, riguardano l’edificio storico del XVII secolo, ma rappresentano un primo passo importante verso la realizzazione completa dell’opera che prevede anche la costruzione di una nuova struttura, trasparente, a terrazze sospese verso il mare, che si svilupperà su quattro livelli: una ulteriore "piazza del sapere" che sorgerà al posto dell’attuale edificio degli anni ‘70 che ospita l’Archivio di Stato da trasferire a Palazzo Nolfi. Il Comune ha stimato siano necessari 9 milioni di euro. Il sindaco Massimo Seri e l’assessore alle Biblioteche Samuele Mascarin, hanno assicurato che l’Amministrazione farà la sua parte nell’individuare le risorse comunali da destinare alla nuova biblioteca, mentre altri finanziamenti si conta arrivino dalla Regione.

Fondamentale il ruolo di Corrado Montanari sia per l’esistenza della Memo sia per aver finanziato con 400mila euro il progetto della nuova Federiciana, firmato Cucinella. "Non conosco alcuna città – ha sottolineato Antonella Agnoli presidente della Fondazione Federiciana – che possa contare sulla passione civica che ha Corrado Montanari". Quest’ultimo ha candidato la futura biblioteca ad ospitare il Lisippo. "Dobbiamo riservare – ha detto – un posto alla scultura per quando tornerà dagli Stati Uniti". E ancora Montanari: "Sono entusiasta di questo progetto, spero si realizzi al più presto. Non si deve perdere tempo, consapevoli di quanto siano importanti le biblioteche per aprire le menti dei nostri giovani. Fano è un’eccellenza nel settore della cultura: la biblioteca sul mare la verranno a vedere da tutta Italia".

Sulle biblioteche "quali strutture fondamentali per le comunità" ha insistito Antonella Angnoli: "Sono la memoria e il futuro di una città". Indicati i tempi per l’apertura dei cantieri. "L’aggiudicazione dei lavori – ha comunicato Mascarin – dovrà avvenire entro il 30 giugno 2023, mentre le opere dovranno essere terminate alla fine di giugno 2026". "Un’opera che per il valore architettonico, urbanistico e culturale – ha commentato il sindaco Seri - collocherà Fano nel panorama internazionale" "Questo finanziamento dimostra la capacità – ha aggiunto l’assessore Cora Fattori – dell’Amministrazione di ragionare in grande e saper leggere in anticipo i bisogni di una comunità. Con la Federiciana siamo tra i primi cinque progetti finanziati dal Pnrr (insieme a strutture del calibro del MAXXI di Roma, ndr) sui 300 presentati, ma siamo riusciti anche a piazzarci al 32° posto con l’altro progetto sul museo civico del Palazzo Malatestiano".

Anna Marchetti