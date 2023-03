Per la festa della donna 2023 un fitto calendario di iniziative

E’ intenso il calendario delle iniziative dedicate all’8 marzo per celebrare la donna: appuntamenti per tutto il mese proposti dal Comune di Urbino in collaborazione con associazioni culturali e giovani.

"Abbiamo voluto prendere come ricorrenza la Giornata internazionale della donna per parlare di argomentazioni che animano il dibattito delle pari opportunità, da diversi punti di vista e con linguaggi differenti – spiega il vice sindaco di Urbino e assessore alle pari opportunità della città, Marianna Vetri –. Un grazie alle realtà e alle associazioni, e a chi sta lavorando, per mettere in scena momenti importanti a cui invitiamo tutti a partecipare. Ci piace la rete che si crea in queste occasioni, una situazione immersiva, sia per lo spettatore che per chi mette in scena contenuti – prosegue il vice sindaco Vetri –. Ancora più improntate quando ci sono bambini e giovani, perché è su loro che dobbiamo puntare con la cultura ed il coinvolgimento".

I momenti proposti. Mercoledì, giornata internazionale dedicata alla donna, sarà un susseguirsi di attività, alle 18,30 si inizia alla Sala Vecchiotti, presso la Cappella Musica di via Valerio con il Teatro Cust 2000. Gli ospiti potranno partecipare allo spettacolo "Alda Merini: omaggio ad un poeta chiamata donna". Un vero e proprio recital che comprende le più belle poesie, dalle più importanti alle più segrete, di Alda Merini in abbinamento con degli interventi musicali dedicati alle donne dell’artista Manuel Lorenzetti.

Alle 21 poi ci si sposta a Teatro Sanzio con l’Accademia dello spettacolo e Associazione Culturale Oltre il Sipario di Fano, sempre in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Urbino, che presentano lo spettacolo musicale dal titolo “Vèstiti di Rosso“ per la regìa di Marco Florio ed Edoardo Frustaci, che affronta quattro temi: la mafia, i migranti, la violenza sulle donne e la guerra. I protagonisti saranno cinquanta giovani attori, tutti adolescenti, che seguono le attività dell’Accademia dello Spettacolo. L’obiettivo è promuovere una cultura del rispetto, disapprovando ogni tipo di discriminazione e tutelando le pari opportunità. Questo spettacolo ha il patrocinio del Garante per i diritti della persona della Regione Marche.

Le iniziative non finiscono qui perché il 24 e il 29 marzo, alle 17, negli spazi della Data di Urbino l’Associazione “Percorso Donna“, in collaborazione con la Sala di Lettura “Lilliput“, con il patrocinio del Comune, presentano i laboratori di “lettura animata“. Protagonisti degli albi illustrati editi da Settenove, ovvero “Lina, l’esploratrice“ e “Bruno, l’astronauta“, rivolti ai bambini, ai genitori agli insegnanti ed educatori della scuola primaria. Tutti gli appuntamenti sono ovviamente aperti al pubblico e ad ingresso libero.

Francesco Pierucci