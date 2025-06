Per la Festa Europea della musica concerti e alla scoperta del Sanzio

Urbino aderisce nuovamente alla Festa europea della musica, che nel 2025 raggiunge i 40 dalla propria istituzione, celebrandola domani e domenica 22. Tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito e, come da tradizione, alle iniziative si affiancherà un appuntamento speciale. Si comincerà domani alle 17, con una visita guidata a Teatro Sanzio, a cura di Carlo Inzerillo: un percorso esclusivo alla scoperta di spazi insoliti e non abitualmente visibili al pubblico. È consigliata la prenotazione, scrivendo a iat@urbinoservizi.it.

Di sera ci si sposterà in piazza Duca Federico, dove si terrà il saggio finale degli allievi dell’Istituto per la musica Harmonia, alle 21. Domenica, alle 17.30, la chiesa di San Francesco ospiterà la settima edizione del Festival corale della Città di Urbino, evento ormai consolidato nel panorama artistico locale e curato dall’Associazione corale “Santa Cecilia“ di Urbino, con il patrocinio e il sostegno del Comune. Protagonisti del pomeriggio musicale saranno tre cori di riconosciuto pregio, che offriranno un programma ricco e vario, un vero viaggio attraverso i secoli della musica corale, spaziando dalle armonie raffinate del Rinascimento alle composizioni contemporanee: I Ragazzi cantori, di San Giovanni in Persiceto (BO), diretti da Marco Arlotti, il gruppo vocale A.d.A. di Montecosaro (MC), diretto da Lorenzo Perugini, e il Coro della Cappella musicale di Urbino, diretto da Paola Fraternale (foto).

"Siamo felici di confermare la presenza di Urbino tra i luoghi che celebrano la musica in tutte le sue forme – dichiara l’assessore alla Cultura Lara Ottaviani –. La nostra città ha un legame profondo con la formazione, la composizione e l’esecuzione musicale. La Festa della musica è una bella occasione per salutare l’arrivo dell’estate".

n. p.