"Per la Giornata del Ricordo ci hanno negato gli spazi pubblici"

Gli studenti dell’Università di Urbino lamentano il fatto che l’Ateneo non ha concesso gli spazi per le celebrazioni della Giornata del Ricordo. I ragazzi aderenti ad Azione Universitaria, con una nota, annunciano quanto sarebbe accaduto il giorno delle celebrazioni. "Anche quest’anno, come ogni anno, il 10 febbraio si è celebrato il Giorno del Ricordo, in memoria delle vittime delle Foibe e degli esuli istriani, fiumani e dalmati. Il nucleo di Azione Universitaria a UniUrb, ha apportato il proprio contributo a questa ricorrenza, organizzando un volantinaggio nei pressi della città e dell’università per diffondere tra i ragazzi il ricordo della drammatica vicenda e l’altrettanto terribile storia di Norma Cossetto, studentessa universitaria violentata, infoibata e uccisa dai partigiani Titini nel 1943, diventata simbolo di questa tragedia e per consigliare, sempre tramite volantino, film e libri che trattano dell’argomento – proseguono –. Azione Universitaria ha notato ed apprezzato tanto la volontà di conoscere e di informarsi espressa dai ragazzi con cui ha interagito durante il volantinaggio. L’associazione avrebbe anche voluto aggiungere a questa iniziativa un’esposizione informativa nei locali dell’università, che purtroppo non si è potuta allestire per la mancata concessione di questi spazi, il mancato confronto diretto con l’Ateneo per possibili modifiche al materiale e causa tempistiche, visti gli eventi per la celebrazione del centenario di Paolo Volponi. È importante che le istituzioni, universitarie e non si dichiarino disponibili e volenterose nel commemorare un tema storicamente riconosciuto come quello delle foibe".

fra. pier.