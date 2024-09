Per la pesarese Elisa Marcolini la corona di “Splendida d’Italia“

Si è svolta al Bon Bon Lido di Fano la quarta selezione regionale del summer tour 2024 del concorso nazionale di bellezza Splendida d’Italia ideato da Francesca Cecchini; concorso che promuove la prevenzione e la lotta al femminicidio. La serata è stata aperta da una presentazione a sorpresa della piccola Francesca Pagnini, talento del canto che ha poi lasciato il posto a Lara Gentilucci e Augusto Alessi sulle note da Roby Revolution dj, per poi ripresentarsi con due esibizioni canore alternate da quelle di Gloria Vampa.

Di fronte a un folto pubblico si sono presentate oltre alle 11 concorrenti dai 14 ai 28 anni, anche quattro finaliste regionali, Sofia Ottaviani, Veronica Nucci, Asia Moschini e Denise Pierpaoli; le ragazze hanno aperto la serata in outfit casual, shorts bianco e t-shirt ufficiale; special guest Ginevra Bartolucci e Giulia Reginelli finaliste regionali della categoria riservata ai bambini. Si è poi arrivati al momento clou toccante ed emozionante dell’uscita dedicata alla lotta al femminicidio ragazze scalze in abito nero a testa bassa e si è ricordata Anastasia uccisa dal suo ex compagno nel novembre 2022. Sono seguite poi le due uscite soggette a votazione: elegante e costume ufficiale; la giuria composta da Anna Stolfa; Walter Galasso, Gloria Vampa, Marco Mainardi, Stefano Pierini, Daniele Bindella e Uzhnik Djurica ha decretato vincitrice di tappa Splendida d’Italia Elisa Marcolini di Pesaro che ha vinto un gioiello firmato Kurshuni jewelery sponsor nazionale del concorso; Martina Balducci di Pesaro e Olta Prebibaj di Osimo Sorriso Tv; Asia Verdari di Fano e Nicole Pierpaoli di Fano Moda Mare. Sotto gli scatti di Maurizio Rossi Foto Capri fotografo ufficiale si è conclusa la quarta selezione.

l. d.