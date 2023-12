Per la polizia municipale un vero ufficio su quattro ruote

La polizia municipale si dota di un mezzo infortunistica, un furgone con gli strumenti per rispondere a tutti gli interventi fronteggiati di norma sul territorio e che, all’occorrenza, può trasformarsi in un ufficio su ruote. Il veicolo è stato presentato ieri insieme alla nuova auto elettrica entrata in circolazione nei mesi scorsi: entrambi sono di proprietà del Comune di Urbino, ma serviranno pure Petriano e Montecalvo in Foglia, in virtù della convenzione che ha portato alla nascita della polizia locale associata.

"L’auto elettrica ha un’autonomia di circa 400 chilometri e sarà per un uso prevalentemente cittadino – spiega il comandante Fabio Mengucci –. Il furgone mi rende molto felice, perché un Comune come Urbino, ampio e in convenzione con altri, non aveva un mezzo dedicato all’infortunistica. L’abbiamo comprato anche grazie a un cofinanziamento della Regione (ringrazio Simona Denti, che ha seguito la parte burocratica, particolarmente complessa) e ci sarà molto utile per un insieme di funzioni svolte quotidianamente. Offrirà più riservatezza a chi dovrà rilasciare dichiarazioni sul luogo di sinistri o rilevamenti, precludendo all’ambiente esterno l’ascolto di ciò che si dice, e ha una batteria autonoma molto capiente, scollegata dalla principale, che permetterà di lavorare anche a motore spento, per ore. Ci sono prese normali, per l’etilometro, per i lampeggianti, ci si possono collegare tablet, computer, stampanti e tutto il necessario per creare un ufficio su strada. Ci sono anche birilli e cartelli per segnalare incidenti o anche semplici occupazioni stradali, come una buca. Per il rilievo dei sinistri, molto probabilmente useremo dei tablet: abbiamo acquistato un software apposito, che finora non avevamo". Secondo il sindaco, Maurizio Gambini, con il furgone "si completa il parco mezzi di una polizia municipale che non è più solo di Urbino. Anzi, ci sono già altre richieste per aderire a questo nostro corpo, che sta facendo un ottimo lavoro. Un corpo in evoluzione, presente in tutte le attività della città: abbiamo voluto attrezzarlo e faccio i complimenti al comandante Mengucci, che ha presentato il progetto, cofinanziato dalla Regione". Soddisfatto è anche Lino Mechelli, consigliere comunale incaricato per la riorganizzazione della polizia locale: "Questo mezzo è attrezzato per ogni evenienza e il suo acquisto segue l’indirizzo dato dal sindaco, di riorganizzare la polizia locale per offrire un servizio migliore ai cittadini". Nicola Petricca