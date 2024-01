Per la “Splendida d’Italia“ i sorrisi di meravigliose Miss

Sabato scorso a Villa Borghese, a Montecchio di Vallefoglia, si è tenuta la terza tappa regionale del tour invernale 2023/2024 del concorso nazionale con marchio made in Fano di “Splendida d’Italia“, concorso di bellezza che promuove in primis la lotta al femminicidio. Sul red carpet si sono presentate 12 ragazze provenienti da varie località marchigiane alcune alla loro prima esperienza di età compresa tra i 14 e 29 anni.

Dopo una presentazione di gruppo in shorts jeans e tshirt ufficiale del concorso sulle note musicali della sigla Splendida scritta dal fanese Luca Vagnini, le ragazze hanno sfilato a testa bassa e abito corto nero contro il dilagante fenomeno del femminicidio emozionando il folto pubblico e creando un forte motivo di riflessione. La selezione è proseguita con la votazione della giuria composta da Pier Paolo Storoni, Anna Stolfa, Vittorio Alfano, Gloria Vampa e Galliano Grilli per le due uscite una in abito elegante e l’altra in costume ufficiale del concorso intero nero.

Le uscite sono state intervallate dalle esibizioni canore della brava Gloria Vampa cantante emergente marchigiana; tra gli special guest anche i 4 bambini vincitori di fasce regionali e nazionali del concorso dedicato alla fascia d’età 3/12 sempre dello stesso marchio. Presenti anche Manila Violini vincitrice della prima selezione e Maya Luminari vincitrice fascia Sorriso Tv. La serata è stata condotta da Augusto Alessi con la musica del dj Roby Revolution; fotografo ufficiale Maurizio Rossi (foto Capri). La terza selezione ha incoronato Veronica Nucci di Montelabbate con la fascia di “Splendida d’Italia“; la fascia “Sorriso Tv“ è andata a Gaia Gamardella di Falconara Marittima e la fascia “Moda Mare“ a pari merito a Nicole Pierpaoli di Fano e Martina Balducci di Montecchio. Le iscrizioni gratuite alle prossime selezioni regionali del tour invernale, che si concluderà a fine aprile con la finale nazionale a Chianciano Terme, proseguono e ci si può rivolgere alla esclusivista regionale nonchè titolare del concorso nazionale Francesca Cecchini che ne cura organizzazione e direzione artistica, tramite whatsapp al 333 20474458.

Luigi Diotalevi