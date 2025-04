"Per la tua libertà tante sono morte"

Cara Anna,

compiuti i 18 anni, mi arruolai come staffetta per portare informazioni, cibo e armi. Dopo anni di bombardamenti, fame, lutti dovevo fare qualcosa, per te, orfana di una guerra terribile, per garantirti una vita dignitosa in un Paese libero. Un giorno, mentre portavo informazioni, fui fermata da una guardia che mi interrogò: dovevo inventare veloce una soluzione per salvare la mia vita e quella degli altri partigiani. Gli confidai che stavo raccogliendo funghi per il mio ristorante e lo invitai a pranzo.

La guardia mi sorrise: avevo il mio lasciapassare. La mia storia è simile a quella di tante altre, madri, staffette, combattenti che hanno partecipato alla Resistenza per con coraggio e forte senso di libertà, un dono prezioso da custodire gelosamente. A giorni sarai maggiorenne, ti auguro di vivere seguendo le tue idee in nome della libertà per la quale molte donne sono morte. Con affetto, tua madre Luisa

Classe 3ª B, E. Mattei

di Acqualagna