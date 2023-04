Per l’arte non solo “Chiese Aperte“ c’è anche l’antica sinagoga

Una folata d’aria pasquale, si sa, porta sempre qualcosa di fresco e di nuovo. Anche se il contesto è antico. Urbino non fa eccezione, riproponendo da domani a lunedì “Chiese Aperte“, un evento di successo con una importante novità: l’inclusione della sinagoga nel percorso. Realizzato dalla Pro Loco col sostegno dell’amministrazione comunale, giunge alla terza edizione. "Chiese Aperte – spiega Nicola Betti, presidente della Pro Loco – nasce dopo la pandemia, quando i borghi e le città d’arte erano prese d’assalto, per accrescere l’offerta turistica mostrando luoghi di culto normalmente chiusi al pubblico. È un evento che riunisce infatti cinque chiesette che durante l’anno non sono visitabili e le apre gratuitamente dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Ognuno di questi posti, pur non essendo famosi o non avendo all’interno capolavori assoluti dell’arte, presenta qualcosa di interessante. Poi, grazie alla collaborazione della Comunità Ebraica, da questa edizione si aggiunge la bellissima sinagoga con l’interno ottocentesco, sita in via Stretta, a pochi passi da porta Valbona. Il tempio ebraico sarà visitabile solo nelle mattinate di Pasqua e Pasquetta dalle 10 alle 12: un’occasione da non perdere".

I visitatori, tramite un QRcode, avranno a disposizione sul proprio smartphone la piantina della città con l’indicazione delle chiese visitabili per l’occasione, oltre a quelle aperte gratuitamente tutto l’anno. Le cinque chiese sono: san Sergio, santa Maria degli Angeli, oratorio delle Cinque Piaghe, santa Maria della Torre e sant’Andrea Avellino.

La sinagoga, eretta nella prima metà del Seicento in concomitanza col ghetto, ospitava un antico aron (armadio sacro) oggi al Jewish Museum di New York. Rifatta due secoli dopo, presenta degli eleganti arredi lignei (tra cui panche, balaustre e l’attuale aron) e la volta e l’abside arricchiti di stucchi. Conclude Betti: "Ringraziamo l’arcidiocesi e la confraternita di san Giuseppe per la disponibilità dei luoghi, e ci aspettiamo tanti visitatori: spesso si vorrebbe che tutti i monumenti fossero aperti e visitabili; questo evento nasce innanzitutto perché ci siamo posti noi stessi questa esigenza, e siamo orgogliosi di estenderla ai turisti e ai cittadini".

gio. vol.