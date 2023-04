Per l’Ast i 40 posti di riabilitazione non si toccano

I quaranta posti letto di riabilitazione intensiva al Belli di Macerata Feltria non sono in discussione. A confermarlo è l’Ast Pesaro Urbino. "E’ una priorità di questa direzione e della stessa Giunta regionale continuare a garantire il servizio di riabilitazione funzionale ai soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali". A fare chiarezza in merito è il commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino, Gilberto Gentili. "L’accordo, ancora valido, che attribuiva 40 posti letto a Macerata Feltria per l’affidamento all’istituto di riabilitazione Santo Stefano, oggi Kos Care, è stato siglato nel novembre del 2017. Ogni modifica non è arbitraria, ma passa per un atto della Giunta regionale basato sul fabbisogno del territorio e sul Piano socio sanitario. L’azienda sanitaria territoriale ha già incontrato i rappresentanti della società – conclude Gentili – con l’intento di mantenere i 40 posti esistenti nell’area del Montefeltro".

"Mi fa piacere che ora la Regione garantisca la permanenza dei posti letto e spero che si impegni a potenziare i servizi offerti dall’ospedale di Macerata Feltria – aggiunge il consigliere regionale Micaela Vitri che ieri aveva sollevato la questione –. La preoccupazione non è stata solo mia, ma di tanti residenti e dei dipendenti del gruppo Kos Care, che quasi un mese fa hanno ricevuto una lettera con un preciso campanello d’allarme. Fino ad oggi la Regione non ha fatto nulla per smentirla. Cosi mentre i dipendenti venivano allertati su possibili ferie forzate in tutto il mese di agosto, nessun rappresentante della sanità si preoccupava di incontrare amministratori e sindaci a Macerata Feltria".

fra. pier.