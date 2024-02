Per l’Avis Urbino un anno da record

Un anno da record quello appena concluso per l’Avis comunale di Urbino “Dante Piergiovanni“. Domenica, nel corso dell’assemblea dei soci, il presidente Massimo Castellucci, ha illustrato alcuni numeri: nel 2023 ci sono state circa quattrocento donazioni di plasma e soprattutto 1185 donazioni complessive. 571 i soci iscritti, di cui 221 femmine e 350 maschi. Dati incoraggianti sono emersi anche sul fronte del bilancio economico, su quello dei rapporti con i donatori, anche grazie al servizio di prenotazione whatsapp e alla campagna informativa nelle scuole, e del rapporto con gli operatori del centro trasfusionale dell’ospedale cittadino. Non sono mancate e non mancheranno nemmeno quest’anno gite e attività sociali, utili a creare gruppo e coesione. All’assemblea erano presenti anche il sindaco Gambini e il vicesindaco Vetri, che hanno rimarcato l’impegno del comune a favore della storica associazione, che festeggia quest’anno i 68 dalla fondazione. Hermann Graziano, presidente provinciale, ha ribadito l’importanza di partecipare con le iniziative della provincia a Pesaro Capitale della Cultura, facendo anche squadra con le associazioni del territorio. Anche a livello nazionale il trend è positivo, per cui Urbino si conferma una sezione attiva e propositiva, che anche in periodi come quello pandemico non ha accusato flessioni.