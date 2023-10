Per le coppie in attesa: nasce “Family” a San Lorenzo in Campo Il Comune di San Lorenzo, in collaborazione con le associazioni locali, lancia "Family", un servizio per le nuove famiglie residenti. Uno spazio protetto per coppie in attesa e neogenitori, per accompagnarli nei primi 100 giorni di genitorialità consapevole. Inizio 21 ottobre.